Джамал Мозли: «Лука Дончич – главный претендент на MVP. Остановить его можно только всей пятеркой»

Главный тренер «Орландо» назвал Дончича главным претендентом на звание MVP.

Главный тренер «Орландо » Джамал Мозли назвал Луку Дончича главным претендентом на звание MVP в этом сезоне. После матча с «Лейкерс » он объяснил, почему остановить словенца практически невозможно.

«Лука проводит сезон уровня MVP, я думаю, что он будет главным претендентом на этот титул. Невозможно справиться с ним одним-двумя игроками. Каждый раз, когда он на площадке, это работа всей пятерки. Нужно постоянно менять схемы защиты.

Он очень умен. Понимает, что происходит на площадке, вовлекает партнеров по команде в игру правильным образом. Поэтому я считаю, что остановить его можно только коллективными усилиями и плотной персональной опекой. Но ему нужно создавать давление на протяжении всей игры», – сказал Мозли.