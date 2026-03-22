  • Джамал Мозли: «Лука Дончич – главный претендент на MVP. Остановить его можно только всей пятеркой»
Главный тренер «Орландо» назвал Дончича главным претендентом на звание MVP.

Главный тренер «Орландо» Джамал Мозли назвал Луку Дончича главным претендентом на звание MVP в этом сезоне. После матча с «Лейкерс» он объяснил, почему остановить словенца практически невозможно.

«Лука проводит сезон уровня MVP, я думаю, что он будет главным претендентом на этот титул. Невозможно справиться с ним одним-двумя игроками. Каждый раз, когда он на площадке, это работа всей пятерки. Нужно постоянно менять схемы защиты.

Он очень умен. Понимает, что происходит на площадке, вовлекает партнеров по команде в игру правильным образом. Поэтому я считаю, что остановить его можно только коллективными усилиями и плотной персональной опекой. Но ему нужно создавать давление на протяжении всей игры», – сказал Мозли.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевая пресс-конференция Джамала Мозли
Лука этот сезон уровень мвп
ЛАЛ в регулярке - лучше всех, победители вселенной.. ЛАЛ после вылета из ПО -все пропало ..во всем виновата травма Смарта и Люк Кеннард(его гольф испортил)
