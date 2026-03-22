Джамал Мозли: «Лука Дончич – главный претендент на MVP. Остановить его можно только всей пятеркой»
Главный тренер «Орландо» Джамал Мозли назвал Луку Дончича главным претендентом на звание MVP в этом сезоне. После матча с «Лейкерс» он объяснил, почему остановить словенца практически невозможно.
«Лука проводит сезон уровня MVP, я думаю, что он будет главным претендентом на этот титул. Невозможно справиться с ним одним-двумя игроками. Каждый раз, когда он на площадке, это работа всей пятерки. Нужно постоянно менять схемы защиты.
Он очень умен. Понимает, что происходит на площадке, вовлекает партнеров по команде в игру правильным образом. Поэтому я считаю, что остановить его можно только коллективными усилиями и плотной персональной опекой. Но ему нужно создавать давление на протяжении всей игры», – сказал Мозли.
Опубликовал: opimakh.ilya
7 комментариев
Лука этот сезон уровень мвп
ЛАЛ в регулярке - лучше всех, победители вселенной.. ЛАЛ после вылета из ПО -все пропало ..во всем виновата травма Смарта и Люк Кеннард(его гольф испортил)
