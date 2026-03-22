14

Кевин Гарнетт: «Современная НБА напоминает скорее шоу, а не спорт»

Кевин Гарнетт: Современная НБА напоминает скорее шоу, а не спорт.

Бывший игрок НБА Кевин Гарнетт раскритиковал современную лигу, назвав ее скорее шоу, чем спортом.

«Я говорю это с уважением, потому что сейчас игра стала намного быстрее, более техничной, но игроки слишком часто злоупотребляют дриблингом. Если хочешь – можешь сразу идти в атаку. Сейчас это скорее какое‑то событие, шоу. А не спорт. Раньше спорт был другим – более приземленным. Я вижу, как изменилась подача игры – от того, какой она была, к тому, какая она сейчас…

Нужно играть с характером, с жесткостью. Нужно пахать в зале. Если твоя медийность выходит на первый план перед работой – это проблема…Не знаю, работают ли наши игроки на полную мощность, на пике возможностей. Я смотрю тренировки и терпеть не могу, когда игроки идут шагом за мячом, а потом возвращаются. Терпеть не могу это. Это не игровая скорость!» – заявил 15-кратный участник Матча всех звезд.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Миннесоты»
logoКевин Гарнетт
logoНБА
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я начал смотреть НБА с 1993 года. Но даже еще раньше в 1991 году сосед мне сообщил, что некий Мэджик ушел из баскетбола из-за непонятной мне болезни. Я смотрел его по РТР, потом по 7тв, потом по виасату. Между делом я покупал пиратские кассеты на барахолке с документалками НБА, выписывал из штатов двд записи плей-офф 90-х. Я знаю вдоль и поперек всю историю НБА до 20-х годов. Я был абсолютно уверен, что моя любовь к НБА не угаснет никогда. Сначала лет пять назад я перестал смотреть регулярку. Финал 2024 смотрел уже только обзоры. В этом сезоне не смотрю даже хайлайты.
Как заметили выше, для фаната со стажем и истинного ценителя баскетбола- это абсолютно несмотрибельно.
Ответ timduncanmacleod
Я начал смотреть НБА с 1993 года. Но даже еще раньше в 1991 году сосед мне сообщил, что некий Мэджик ушел из баскетбола из-за непонятной мне болезни. Я смотрел его по РТР, потом по 7тв, потом по виасату. Между делом я покупал пиратские кассеты на барахолке с документалками НБА, выписывал из штатов двд записи плей-офф 90-х. Я знаю вдоль и поперек всю историю НБА до 20-х годов. Я был абсолютно уверен, что моя любовь к НБА не угаснет никогда. Сначала лет пять назад я перестал смотреть регулярку. Финал 2024 смотрел уже только обзоры. В этом сезоне не смотрю даже хайлайты. Как заметили выше, для фаната со стажем и истинного ценителя баскетбола- это абсолютно несмотрибельно.
Такая же история. Практически 1 в 1)))
Но сейчас по утрам смотрю прямые трансляции за завтраком и всё
Чем выше будет потолок зарплат в лиге, тем меньше будет баскетбола
тоже видимо смотрел матч Майами и Вашингтона))
Абсолютно несмотрибельное шоу
Мутация НБА в WWE продолжается.
Ответ табу сефолоши
Мутация НБА в WWE продолжается.
Если бы
С Гарнеттом спорить не буду- он старше, мудрее и чуть больше понимает в спорте), но все же.
Хваленая НБА 80- 90х - это сборище уличных хулиганов и лоботрясов, которым спорт дал дорогу в жизнь. Многие тогдашние игры по сути - это разборки квартал на квартал (район на район по-нашему) - энергии там было много, мысли и красоты не всегда. Это тоже ведь по сути шоу только по другим более жестким правилам. Мне в 90-е намного больше нравился футбол и с его комбинациями и импровизациями, а НБА казалась слишком прямолинейной.
В нулевые остался некий флер 90х, но все уже было сильно прилизано Стерном, дресс код его самая сильная мера. Игроки, особенно звезды, уже были очень медийными, не хватало только соц. сетей для полного самовыражения. Сами же игры середины нулевых сейчас нагоняют смертную тоску: скорости никакие, тактика примитивна - отдай мяч главному скореру и смотри что он придумает за 24 секунды. (утрирую, конечно, но до истины не далеко) Тоже Сан Антонио попробовало играть в умный командный баскет и взяло 3 чемпионства за 5 лет, а финал 2007 был самый скучный в истории.
Сейчас же не все так плохо как кажется - есть куча игроков-единорогов, молодых и не очень), причем Леброн, Харден, Стеф, Лука, Никола, Виктор на голову выше интеллектом (не только игровым) большинства старых звезд воспитанных на уличных площадках - посмотрите сколько из игроков 90-х стало успешными тренерами - кроме Кидда никто даже тренировать не пошел, идей-то новых ни у кого не было и нет, зато самомнения до сих пор хоть отбавляй.
Сейчас же все нормальные не сливающие команды стараются играть в быстрый комбинационный баскетбол (с перегибами в сторону 3 очковых (привет ГСВ) и уменьшением роли игры в посте, но это поправимо более жесткими правилами при игре в защите - тут отдельная тема, конечно). Посмотрите, например, что сделал в том году тренер-динозавр Карлайл с Индианой, грамотно выстроив очень скоростную игру через умнейшего Халибертона - это тоже ведь было торжество баскетбольной мысли, как используя очень ограниченный состав раскрыть сильные стороны в атаке каждого баскетболиста. Вообще сейчас в НБА команд со своим лицом и идентичностью, на мой взгляд, очень много, на западе даже аутсайдеры умеют хорошо играть в баскетбол, но не всегда хотят побеждать - вот где проблема №1 для лиги.
Ответ priz
С Гарнеттом спорить не буду- он старше, мудрее и чуть больше понимает в спорте), но все же. Хваленая НБА 80- 90х - это сборище уличных хулиганов и лоботрясов, которым спорт дал дорогу в жизнь. Многие тогдашние игры по сути - это разборки квартал на квартал (район на район по-нашему) - энергии там было много, мысли и красоты не всегда. Это тоже ведь по сути шоу только по другим более жестким правилам. Мне в 90-е намного больше нравился футбол и с его комбинациями и импровизациями, а НБА казалась слишком прямолинейной. В нулевые остался некий флер 90х, но все уже было сильно прилизано Стерном, дресс код его самая сильная мера. Игроки, особенно звезды, уже были очень медийными, не хватало только соц. сетей для полного самовыражения. Сами же игры середины нулевых сейчас нагоняют смертную тоску: скорости никакие, тактика примитивна - отдай мяч главному скореру и смотри что он придумает за 24 секунды. (утрирую, конечно, но до истины не далеко) Тоже Сан Антонио попробовало играть в умный командный баскет и взяло 3 чемпионства за 5 лет, а финал 2007 был самый скучный в истории. Сейчас же не все так плохо как кажется - есть куча игроков-единорогов, молодых и не очень), причем Леброн, Харден, Стеф, Лука, Никола, Виктор на голову выше интеллектом (не только игровым) большинства старых звезд воспитанных на уличных площадках - посмотрите сколько из игроков 90-х стало успешными тренерами - кроме Кидда никто даже тренировать не пошел, идей-то новых ни у кого не было и нет, зато самомнения до сих пор хоть отбавляй. Сейчас же все нормальные не сливающие команды стараются играть в быстрый комбинационный баскетбол (с перегибами в сторону 3 очковых (привет ГСВ) и уменьшением роли игры в посте, но это поправимо более жесткими правилами при игре в защите - тут отдельная тема, конечно). Посмотрите, например, что сделал в том году тренер-динозавр Карлайл с Индианой, грамотно выстроив очень скоростную игру через умнейшего Халибертона - это тоже ведь было торжество баскетбольной мысли, как используя очень ограниченный состав раскрыть сильные стороны в атаке каждого баскетболиста. Вообще сейчас в НБА команд со своим лицом и идентичностью, на мой взгляд, очень много, на западе даже аутсайдеры умеют хорошо играть в баскетбол, но не всегда хотят побеждать - вот где проблема №1 для лиги.
Можно для наглядности посмотреть любую игру из 90-ых Чикаго, времен Джордана (особенно в период 95-98). Джордан больше двигался без мяча. А получив мяч, практически сразу атаковал, а не стучал мяч в пол по 10-15 секунд. То есть позицию для броска Джордан создавал движением без мяча, при помощи комбинаций, в которых была задействована вся команда. Именно такой стиль игры, по моему мнению, является причиной того, что за последние три сезона в Чикаго, Джордан не пропустил ни одной игры (а это более 100 игра за сезон, включая плей-офф). Так называемы shot selection в 90-е был на порядок лучше, чем сейчас.
Сегодняшняя НБА действительно больше напоминает шоу. Мысли в игре практически не осталось.
Кстати, одна из причин, почему в последние годы мы видим множество тяжелых травм именно у звезд НБА - это то, что именно нынешние звезды НБА очень много играют с мячом, предпочитая сложные броски с сопротивлением, вместо игры в комбинационный баскетбол. Такой стиль игры накладывает на организм повышенную нагрузку. Аналогичный стиль игры в свое время сломал Макгрэди и Коби.
Ответ priz
С Гарнеттом спорить не буду- он старше, мудрее и чуть больше понимает в спорте), но все же. Хваленая НБА 80- 90х - это сборище уличных хулиганов и лоботрясов, которым спорт дал дорогу в жизнь. Многие тогдашние игры по сути - это разборки квартал на квартал (район на район по-нашему) - энергии там было много, мысли и красоты не всегда. Это тоже ведь по сути шоу только по другим более жестким правилам. Мне в 90-е намного больше нравился футбол и с его комбинациями и импровизациями, а НБА казалась слишком прямолинейной. В нулевые остался некий флер 90х, но все уже было сильно прилизано Стерном, дресс код его самая сильная мера. Игроки, особенно звезды, уже были очень медийными, не хватало только соц. сетей для полного самовыражения. Сами же игры середины нулевых сейчас нагоняют смертную тоску: скорости никакие, тактика примитивна - отдай мяч главному скореру и смотри что он придумает за 24 секунды. (утрирую, конечно, но до истины не далеко) Тоже Сан Антонио попробовало играть в умный командный баскет и взяло 3 чемпионства за 5 лет, а финал 2007 был самый скучный в истории. Сейчас же не все так плохо как кажется - есть куча игроков-единорогов, молодых и не очень), причем Леброн, Харден, Стеф, Лука, Никола, Виктор на голову выше интеллектом (не только игровым) большинства старых звезд воспитанных на уличных площадках - посмотрите сколько из игроков 90-х стало успешными тренерами - кроме Кидда никто даже тренировать не пошел, идей-то новых ни у кого не было и нет, зато самомнения до сих пор хоть отбавляй. Сейчас же все нормальные не сливающие команды стараются играть в быстрый комбинационный баскетбол (с перегибами в сторону 3 очковых (привет ГСВ) и уменьшением роли игры в посте, но это поправимо более жесткими правилами при игре в защите - тут отдельная тема, конечно). Посмотрите, например, что сделал в том году тренер-динозавр Карлайл с Индианой, грамотно выстроив очень скоростную игру через умнейшего Халибертона - это тоже ведь было торжество баскетбольной мысли, как используя очень ограниченный состав раскрыть сильные стороны в атаке каждого баскетболиста. Вообще сейчас в НБА команд со своим лицом и идентичностью, на мой взгляд, очень много, на западе даже аутсайдеры умеют хорошо играть в баскетбол, но не всегда хотят побеждать - вот где проблема №1 для лиги.
Из перечисленных игроков молод только Уемби. Остальное старая гвардия из 2000-2010, они и меняли игру (Харден и Карри или наоборот), другие просто уникумы. Вся лига не такая, тут и ленивая защита, ленивая атака, свистки за любое касание, флопы (привет ЛеБрону и Хардену). Научились кидать трехи, ну ок. Но сводить ВСЮ игру к этому - сомнительно
ну, есть такое) стал замечать, что американский футбол стало порой интересней посмотреть)
мне лично не хватает противостояний гигачадов, уже 10 лет прошло с КАВС и ГСВ ...было весело
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Трэйси Макгрэйди: «С возвращением Тейтума процент попаданий «Бостона» упал. Они не играют в свой баскетбол»
32 минуты назад
Серджо Скариоло о Габриэле Прочиде: «Я сам хочу дать ему больше времени, ведь мы оба итальянцы, но ему нужно набраться терпения»
сегодня, 12:41Видео
«Либо Алексей переходит в другую команду, либо завтра я уезжаю». Ватутин рассказал историю конфликта Саврасенко и Мессины
сегодня, 12:22
«Париж» расстался с главным тренером Франческо Табеллини
сегодня, 12:03Фото
Хавьер Паскуаль: «Реал» был лучше во всем. Так выиграть невозможно»
сегодня, 10:22Видео
НБА признала ошибочными три решения в пользу «Лейкерс» в концовке игры с «Орландо»
сегодня, 10:06
Кевин Дюрэнт назвал Луку Дончича и Энтони Эдвардса теми, кто обойдут его в списке лучших бомбардиров НБА
сегодня, 09:01
Джейлен Браун после проигрыша «Миннесоте»: «Я слишком расхлябанно обращался с мячом. Мы не показали баскетбол «Селтикс»
сегодня, 07:50
Егор Амосов стал лучшим игроком «Реала» U22 в победном матче с «Барселоной»
сегодня, 07:20Видео
НБА. «Тимбервулвс» впервые с 2005 года обыграли «Селтикс» в Бостоне, трипл-дабл Йокича (22+14+14) помог «Денверу» победить «Портленд», «Финикс» разгромил «Торонто» и другие результаты
сегодня, 07:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Париж» назначил 28-летнего Джулиуса Томаса временным главным тренером
2 минуты назадФото
Мустафа Фалль вернулся в общую группу «Олимпиакоса» спустя 10 месяцев после тяжелой травмы
21 минуту назад
Попов, Жбанов, Мартин, Зубков и Курбанов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
57 минут назадФото
Малик Ньюмэн может перейти в «Уралмаш»
сегодня, 13:13
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Динамо Курск» сыграет с МБА
сегодня, 09:10
Чемпионат Турции. «Петким Спор» примет «Бурсаспор»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Задар» встретится с «Студентски центаром»
сегодня, 09:23
Макс Шульга стал первым в истории «Бостона», кто набрал очки в НБА и G-лиге в один и тот же день
сегодня, 11:48
Георгий Жбанов о поражении от «Локомотива-Кубань»: «В начале четвертой четверти не набрали ни одного очка, это стало переломным моментом»
сегодня, 09:44
Джоэл Боломбой оформил дабл-дабл (16+10) в победном дерби с «Партизаном»
сегодня, 08:31
Рекомендуем