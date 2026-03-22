Кевин Гарнетт: Современная НБА напоминает скорее шоу, а не спорт.

Бывший игрок НБА Кевин Гарнетт раскритиковал современную лигу, назвав ее скорее шоу, чем спортом.

«Я говорю это с уважением, потому что сейчас игра стала намного быстрее, более техничной, но игроки слишком часто злоупотребляют дриблингом. Если хочешь – можешь сразу идти в атаку. Сейчас это скорее какое‑то событие, шоу. А не спорт. Раньше спорт был другим – более приземленным. Я вижу, как изменилась подача игры – от того, какой она была, к тому, какая она сейчас…

Нужно играть с характером, с жесткостью. Нужно пахать в зале. Если твоя медийность выходит на первый план перед работой – это проблема…Не знаю, работают ли наши игроки на полную мощность, на пике возможностей. Я смотрю тренировки и терпеть не могу, когда игроки идут шагом за мячом, а потом возвращаются. Терпеть не могу это. Это не игровая скорость!» – заявил 15-кратный участник Матча всех звезд.