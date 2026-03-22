Кевин Гарнетт: «Современная НБА напоминает скорее шоу, а не спорт»
Бывший игрок НБА Кевин Гарнетт раскритиковал современную лигу, назвав ее скорее шоу, чем спортом.
«Я говорю это с уважением, потому что сейчас игра стала намного быстрее, более техничной, но игроки слишком часто злоупотребляют дриблингом. Если хочешь – можешь сразу идти в атаку. Сейчас это скорее какое‑то событие, шоу. А не спорт. Раньше спорт был другим – более приземленным. Я вижу, как изменилась подача игры – от того, какой она была, к тому, какая она сейчас…
Нужно играть с характером, с жесткостью. Нужно пахать в зале. Если твоя медийность выходит на первый план перед работой – это проблема…Не знаю, работают ли наши игроки на полную мощность, на пике возможностей. Я смотрю тренировки и терпеть не могу, когда игроки идут шагом за мячом, а потом возвращаются. Терпеть не могу это. Это не игровая скорость!» – заявил 15-кратный участник Матча всех звезд.
Как заметили выше, для фаната со стажем и истинного ценителя баскетбола- это абсолютно несмотрибельно.
Но сейчас по утрам смотрю прямые трансляции за завтраком и всё
Хваленая НБА 80- 90х - это сборище уличных хулиганов и лоботрясов, которым спорт дал дорогу в жизнь. Многие тогдашние игры по сути - это разборки квартал на квартал (район на район по-нашему) - энергии там было много, мысли и красоты не всегда. Это тоже ведь по сути шоу только по другим более жестким правилам. Мне в 90-е намного больше нравился футбол и с его комбинациями и импровизациями, а НБА казалась слишком прямолинейной.
В нулевые остался некий флер 90х, но все уже было сильно прилизано Стерном, дресс код его самая сильная мера. Игроки, особенно звезды, уже были очень медийными, не хватало только соц. сетей для полного самовыражения. Сами же игры середины нулевых сейчас нагоняют смертную тоску: скорости никакие, тактика примитивна - отдай мяч главному скореру и смотри что он придумает за 24 секунды. (утрирую, конечно, но до истины не далеко) Тоже Сан Антонио попробовало играть в умный командный баскет и взяло 3 чемпионства за 5 лет, а финал 2007 был самый скучный в истории.
Сейчас же не все так плохо как кажется - есть куча игроков-единорогов, молодых и не очень), причем Леброн, Харден, Стеф, Лука, Никола, Виктор на голову выше интеллектом (не только игровым) большинства старых звезд воспитанных на уличных площадках - посмотрите сколько из игроков 90-х стало успешными тренерами - кроме Кидда никто даже тренировать не пошел, идей-то новых ни у кого не было и нет, зато самомнения до сих пор хоть отбавляй.
Сейчас же все нормальные не сливающие команды стараются играть в быстрый комбинационный баскетбол (с перегибами в сторону 3 очковых (привет ГСВ) и уменьшением роли игры в посте, но это поправимо более жесткими правилами при игре в защите - тут отдельная тема, конечно). Посмотрите, например, что сделал в том году тренер-динозавр Карлайл с Индианой, грамотно выстроив очень скоростную игру через умнейшего Халибертона - это тоже ведь было торжество баскетбольной мысли, как используя очень ограниченный состав раскрыть сильные стороны в атаке каждого баскетболиста. Вообще сейчас в НБА команд со своим лицом и идентичностью, на мой взгляд, очень много, на западе даже аутсайдеры умеют хорошо играть в баскетбол, но не всегда хотят побеждать - вот где проблема №1 для лиги.
Сегодняшняя НБА действительно больше напоминает шоу. Мысли в игре практически не осталось.
Кстати, одна из причин, почему в последние годы мы видим множество тяжелых травм именно у звезд НБА - это то, что именно нынешние звезды НБА очень много играют с мячом, предпочитая сложные броски с сопротивлением, вместо игры в комбинационный баскетбол. Такой стиль игры накладывает на организм повышенную нагрузку. Аналогичный стиль игры в свое время сломал Макгрэди и Коби.