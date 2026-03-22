1

Сергей Кущенко: «Текущий сезон Лиги ВТБ предвещает крутой плей-офф. Надеюсь, без сухих серий»

Президент Лиги ВТБ надеется, что плей-офф в этом году будет без сухих серий.

Президент Единой лиги ВТБ Единая лига ВТБ Сергей Кущенко подвел промежуточные итоги регулярного сезона.

«Каждый сезон – это свои сценарий и своя режиссура. Текущий сезон имеет свою историю. Есть тренерские отставки – значит, где-то не сработала изначальная идея и пришлось менять планы. Есть ротации составов, особенно в верхней части. У УНИКСа, «Локо», «Зенита» чехарда с игроками и тренерами.

Все это позволило среднему сегменту клубов, которые более бережно относятся к ситуации и стараются избежать лишних трат, показать, что они могут составлять конкуренцию. Несомненно, сезон предвещает крутой плей-офф. И надеюсь, что плей-офф этого сезона будет без сухих серий», – заявил Кущенко в эфире студии Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Студия Единой Лиги ВТБ, VK Видео
logoЕдиная лига ВТБ
logoСергей Кущенко
logoЛокомотив-Кубань
logoУНИКС
logoЗенит
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Хотелось бы чтоб зенит проиграл всухую
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
