Джей Краудер продолжит карьеру в Пуэрто-Рико

Ветеран НБА Джей Краудер подписал контракт с чемпионом Пуэрто-Рико.

Джей Краудер подписал контракт с «Вакерос де Баямон» – действующим чемпионом Пуэрто-Рико. 35-летний американский форвард, известный по выступлениям за «Бостон» и другие клубы НБА, перешел в зарубежную команду после сезона с ограниченной ролью в «Сакраменто».

В прошлом сезоне Краудер принял участие всего в девяти матчах за «Кингз», набирая в среднем 2,6 очка и 2,2 подбора за 11,4 минуты. После этого он оставался свободным агентом на протяжении сезона-2025/26, пока не согласился присоединиться к клубу из Баямона.

За карьеру в НБА Краудер провел 812 матчей регулярного сезона, набирая в среднем 9,3 очка, 4,2 подбора, 1,6 передачи и 1 перехват за игру.