  • Остин Ривз: «В детстве брат никогда не давал мне победить. Так у меня выработалась ненависть к поражениям»
2

Остин Ривз: «В детстве брат никогда не давал мне победить. Так у меня выработалась ненависть к поражениям»

Остин Ривз рассказал, как семейное соперничество сформировало его характер. После девятой подряд победы «Лейкерс» защитник отметил, что ненависть к поражениям зародилась у него еще в раннем возрасте.

«В детстве я никогда ничего не выигрывал. Мой брат старше меня на два года… В баскетболе, бейсболе, теннисе, пинг‑понге – он никогда не давал мне победить. Так у меня выработалась ненависть к поражениям… Победа – она все исправляет», – признался 27-летний баскетболист.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Дэйва Макменамина в соцсети X
Хороший брат у Деревенского Мамбы!
Жаль что не попал в Сакраменто. Оказывается его место было там
