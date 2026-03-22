Остин Ривз: «В детстве брат никогда не давал мне победить. Так у меня выработалась ненависть к поражениям»
Остин Ривз рассказал, как семейное соперничество сформировало его характер. После девятой подряд победы «Лейкерс» защитник отметил, что ненависть к поражениям зародилась у него еще в раннем возрасте.
«В детстве я никогда ничего не выигрывал. Мой брат старше меня на два года… В баскетболе, бейсболе, теннисе, пинг‑понге – он никогда не давал мне победить. Так у меня выработалась ненависть к поражениям… Победа – она все исправляет», – признался 27-летний баскетболист.
Опубликовал: opimakh.ilya
2 комментария
Хороший брат у Деревенского Мамбы!
Жаль что не попал в Сакраменто. Оказывается его место было там
