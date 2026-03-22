  • Илона Корстин о кадровых перестановках в Лиге ВТБ: «Лучше чинить машину на ходу, чем отправить ее в кювет»
Илона Корстин высказалась о большом числе кадровых перестановок в Лиге ВТБ.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала большое количество кадровых перестановок в нынешнем сезоне.

- Текущий сезон необычный. Практически каждая команда вносила изменения в свой состав, а кто-то и тренеров увольнял. Как к этому относится Лига? Ощущение, что есть слишком много механиков, которые чинят машину на ходу.

– Я считаю, что лучше чинить машину на ходу, чем отправить ее в обрыв, в кювет, где она разобьется окончательно. Это нормальный процесс – менять игроков, тренеров, искать своей оптимальный состав по ходу сезона. Если у команд есть определенные цели, но возникают проблемы, их нужно устранять, – сказала Корстин в эфире студии Единой Лиги ВТБ.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Студия Единой Лиги ВТБ, VK Видео
