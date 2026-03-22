  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брук Лопес установил уникальное достижение в истории НБА: 18 000 очков, 2 000 блоков и 1 000 трехочковых
5

Центровой «Клипперс» Брук Лопес установил уникальное достижение.

Брук Лопес вписал свое имя в историю НБА, став единственным игроком, достигшим уникального сочетания статистических показателей. В матче с «Далласом» опытный баскетболист набрал 10 очков, 9 подборов и 2 блок-шота, что позволило ему войти в эксклюзивный клуб.

Лопес стал всего десятым игроком в истории лиги, преодолевшим рубежи в 18 000 очков и 2 000 блок-шотов. Но его достижение уникально: он единственный, кто добавил к этим показателям еще и 1 000 реализованных трехочковых бросков.

В текущем сезоне 37-летний центровой «Клипперс» набирает в среднем 7,7 очка, 3,2 подбора и 1,1 блок-шота за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Клипперс»
logoКлипперс
logoНБА
logoБрук Лопес
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Учитывая что Брук до 30 лет вообще не бросал трёшки, то думаю Витя это достижение разломает быстро),
Ответ Tim Timson
18 тысяч очков не так уж просто набрать. Так что не быстро)
Ответ Деревенский Кобе
Согласен. Но в комбо норм, если темп даже такой будет как был пока, но если здоров будет то сейчас поставит в очках в среднем)
Вембаньяма с Четом обгонят. Чет не прям уверен, но Вемби точно.
Ответ Деревенский Кобе
Чет ещё 3к очков не набрал даже, а тут 18к. С его темпом в 17 очков это 13 сезонов по 70 игр надо провести. Даже Вите с нынешним темпом лет 8 понадобится.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
вчера, 07:57
Дариус Гарлэнд (41 очко) и Кавай Ленард (34) помогли «Клипперс» одолеть «Даллас» в овертайме
вчера, 07:04Видео
Стефон Касл запутал Брука Лопеса финтами и забросил из-под кольца
17 марта, 07:03Видео
Рекомендуем
Главные новости
Джейсон Тейтум о возвращении к оптимальной форме: «Я не Супермен, поэтому мне нужно время»
9 минут назад
Трэйси Макгрэйди: «С возвращением Тейтума процент попаданий «Бостона» упал. Они не играют в свой баскетбол»
сегодня, 13:47
Серджо Скариоло о Габриэле Прочиде: «Я сам хочу дать ему больше времени, ведь мы оба итальянцы, но ему нужно набраться терпения»
сегодня, 12:41Видео
«Либо Алексей переходит в другую команду, либо завтра я уезжаю». Ватутин рассказал историю конфликта Саврасенко и Мессины
сегодня, 12:22
«Париж» расстался с главным тренером Франческо Табеллини
сегодня, 12:03Фото
Хавьер Паскуаль: «Реал» был лучше во всем. Так выиграть невозможно»
сегодня, 10:22Видео
НБА признала ошибочными три решения в пользу «Лейкерс» в концовке игры с «Орландо»
сегодня, 10:06
Кевин Дюрэнт назвал Луку Дончича и Энтони Эдвардса теми, кто обойдут его в списке лучших бомбардиров НБА
сегодня, 09:01
Джейлен Браун после проигрыша «Миннесоте»: «Я слишком расхлябанно обращался с мячом. Мы не показали баскетбол «Селтикс»
сегодня, 07:50
Егор Амосов стал лучшим игроком «Реала» U22 в победном матче с «Барселоной»
сегодня, 07:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Париж» назначил 28-летнего Джулиуса Томаса временным главным тренером
39 минут назадФото
Мустафа Фалль вернулся в общую группу «Олимпиакоса» спустя 10 месяцев после тяжелой травмы
58 минут назад
Попов, Жбанов, Мартин, Зубков и Курбанов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:22Фото
Малик Ньюмэн может перейти в «Уралмаш»
сегодня, 13:13
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Динамо Курск» сыграет с МБА
сегодня, 09:10
Чемпионат Турции. «Петким Спор» примет «Бурсаспор»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Задар» встретится с «Студентски центаром»
сегодня, 09:23
Макс Шульга стал первым в истории «Бостона», кто набрал очки в НБА и G-лиге в один и тот же день
сегодня, 11:48
Георгий Жбанов о поражении от «Локомотива-Кубань»: «В начале четвертой четверти не набрали ни одного очка, это стало переломным моментом»
сегодня, 09:44
Джоэл Боломбой оформил дабл-дабл (16+10) в победном дерби с «Партизаном»
сегодня, 08:31
Рекомендуем