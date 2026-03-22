Брук Лопес установил уникальное достижение в истории НБА: 18 000 очков, 2 000 блоков и 1 000 трехочковых
Центровой «Клипперс» Брук Лопес установил уникальное достижение.
Брук Лопес вписал свое имя в историю НБА, став единственным игроком, достигшим уникального сочетания статистических показателей. В матче с «Далласом» опытный баскетболист набрал 10 очков, 9 подборов и 2 блок-шота, что позволило ему войти в эксклюзивный клуб.
Лопес стал всего десятым игроком в истории лиги, преодолевшим рубежи в 18 000 очков и 2 000 блок-шотов. Но его достижение уникально: он единственный, кто добавил к этим показателям еще и 1 000 реализованных трехочковых бросков.
В текущем сезоне 37-летний центровой «Клипперс» набирает в среднем 7,7 очка, 3,2 подбора и 1,1 блок-шота за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Клипперс»
5 комментариев
Учитывая что Брук до 30 лет вообще не бросал трёшки, то думаю Витя это достижение разломает быстро),
Учитывая что Брук до 30 лет вообще не бросал трёшки, то думаю Витя это достижение разломает быстро),
18 тысяч очков не так уж просто набрать. Так что не быстро)
18 тысяч очков не так уж просто набрать. Так что не быстро)
Согласен. Но в комбо норм, если темп даже такой будет как был пока, но если здоров будет то сейчас поставит в очках в среднем)
Вембаньяма с Четом обгонят. Чет не прям уверен, но Вемби точно.
Вембаньяма с Четом обгонят. Чет не прям уверен, но Вемби точно.
Чет ещё 3к очков не набрал даже, а тут 18к. С его темпом в 17 очков это 13 сезонов по 70 игр надо провести. Даже Вите с нынешним темпом лет 8 понадобится.
