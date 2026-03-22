Брук Лопес установил уникальное достижение в истории НБА: 18 000 очков, 2 000 блоков и 1 000 трехочковых

Центровой «Клипперс» Брук Лопес установил уникальное достижение.

Брук Лопес вписал свое имя в историю НБА , став единственным игроком, достигшим уникального сочетания статистических показателей. В матче с «Далласом» опытный баскетболист набрал 10 очков, 9 подборов и 2 блок-шота, что позволило ему войти в эксклюзивный клуб.

Лопес стал всего десятым игроком в истории лиги, преодолевшим рубежи в 18 000 очков и 2 000 блок-шотов. Но его достижение уникально: он единственный, кто добавил к этим показателям еще и 1 000 реализованных трехочковых бросков.

В текущем сезоне 37-летний центровой «Клипперс » набирает в среднем 7,7 очка, 3,2 подбора и 1,1 блок-шота за игру.