Роман Скворцов о прогрессе Егора Рыжова: «Йовица Арсич на пути к тому, чтобы сделать из него человека»

Роман Скворцов: У Йовицы Арсича есть все шансы сделать из Егора Рыжова человека.

Комментатор Роман Скворцов высоко оценил прогресс центрового «Енисея » Егора Рыжова и роль главного тренера Йовицы Арсича в его развитии.

«Егору Рыжову все равно, куда везти свои баскетбольные таланты. Они всегда при нем, в ручной клади. Видно, что Йовица Арсич на пути к тому, чтобы сделать из Рыжова человека.

Извините, я может открою секрет – с талантами всегда непросто. Нужно терпение. Опыт – дело наживное. Рано или поздно и сам Егор поймет, что люли, которые его окружают, его тренируют, не хотят ему зла. Они хотят, чтобы Егор Рыжов был важной частью сильной российской команды», – заявил Скворцов.

В текущем сезоне Лиги ВТБ Рыжов сыграл 30 матчей за «Енисей», набирая в среднем 11,9 очка и 6,3 подбора за 24 минуты на площадке.