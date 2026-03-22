Кирилл Попов набрал 35 очков в матче с «Самарой» – лучший результат среди россиян в сезоне

Кирилл Попов набрал 35 очков и принес «Пари НН» победу над «Самарой».

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Самару» в домашнем матче (80:75). Кирилл Попов провел лучшую игру в карьере, набрав 35 очков – это самый высокий результат среди российских игроков в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

Весомый вклад в победу внесли также Илья Карпенков , оформивший дабл-дабл (16 очков и 11 подборов), и Александр Хоменко , записавший в актив 15 очков и 6 передач.

Самый результативный матч в этом сезоне Лиги ВТБ показал бывший игрок нижегородцев Айзейя Вашингтон – 41 очко в игре с «Автодором».