Кирилл Попов набрал 35 очков в матче с «Самарой» – лучший результат среди россиян в сезоне
Кирилл Попов набрал 35 очков и принес «Пари НН» победу над «Самарой».
«Пари Нижний Новгород» обыграл «Самару» в домашнем матче (80:75). Кирилл Попов провел лучшую игру в карьере, набрав 35 очков – это самый высокий результат среди российских игроков в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.
Весомый вклад в победу внесли также Илья Карпенков, оформивший дабл-дабл (16 очков и 11 подборов), и Александр Хоменко, записавший в актив 15 очков и 6 передач.
Самый результативный матч в этом сезоне Лиги ВТБ показал бывший игрок нижегородцев Айзейя Вашингтон – 41 очко в игре с «Автодором».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Перехват»
