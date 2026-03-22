Дончич о победном броске Кеннарда: «Люк – один из лучших снайперов в НБА. Я полностью ему доверяю»

Лука Дончич: Люк Кеннард – один из лучших снайперов в НБА.

Лука Дончич высоко оценил решающий бросок Люка Кеннарда , который принес «Лейкерс » девятую победу подряд – над «Орландо » (105:104).

«Это было потрясающе. Я увидел, как (Маркус) Смарт под кольцом показывает, что все в порядке. Люк – один из лучших снайперов в НБА . Поэтому я полностью ему доверяю. В этом эпизоде много игроков сделали отличные действия – было просто красиво это видеть. Сегодня, думаю, я сыграл не лучшим образом, но мы все равно добились победы», – сказал словенец на послематчевой пресс-конференции.