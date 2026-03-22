Дончич о победном броске Кеннарда: «Люк – один из лучших снайперов в НБА. Я полностью ему доверяю»
Лука Дончич высоко оценил решающий бросок Люка Кеннарда, который принес «Лейкерс» девятую победу подряд – над «Орландо» (105:104).
«Это было потрясающе. Я увидел, как (Маркус) Смарт под кольцом показывает, что все в порядке. Люк – один из лучших снайперов в НБА. Поэтому я полностью ему доверяю. В этом эпизоде много игроков сделали отличные действия – было просто красиво это видеть. Сегодня, думаю, я сыграл не лучшим образом, но мы все равно добились победы», – сказал словенец на послематчевой пресс-конференции.
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем