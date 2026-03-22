Виктор Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама

Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Сиакама.

Виктор Вембаньяма получил первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама в матче с «Индианой» (134:119). Эпизод произошел в начале четвертой четверти.

Несмотря на это, французский центровой «Сан-Антонио » провел результативный матч: 20 очков, 8 подборов, 6 передач, 5 блок-шотов и 1 перехват.