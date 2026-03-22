Виктор Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама
Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Сиакама.
Виктор Вембаньяма получил первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама в матче с «Индианой» (134:119). Эпизод произошел в начале четвертой четверти.
Несмотря на это, французский центровой «Сан-Антонио» провел результативный матч: 20 очков, 8 подборов, 6 передач, 5 блок-шотов и 1 перехват.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети Х
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Эхх Витя Витя. Хорошо хоть не за разговоры как Примадонны)
Карузо одобряет
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем