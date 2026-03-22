Томислав Томович о победе над «Зенитом»: «Сегодня мы показали, что можем играть большие матчи»

«Локомотив-Кубань» прервал 10-матчевую победную серию «Зенита».

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович назвал ключом к победе над «Зенитом » (81:72) стабильную защиту и командное единство.

«Прежде всего, я хочу поздравить «Зенит» с отличной игрой. Думаю, для болельщиков и для всех это была жесткая игра на высоком уровне. Плей-офф уже приближается, и обе команды играли очень-очень жестко. Думаю, сегодня мы показали, что можем играть по-настоящему большие матчи как команда – для меня это самое важное. Мы держались вместе в трудные моменты, оставались единым целым и выстраивали нашу игру через защиту.

Именно этим я горжусь в своих игроках, потому что я действительно верю, что в плей-офф выигрывать матчи можно только с хорошей защитой. Нападение может сработать в один день так, в другой – иначе, но в защите вы должны быть стабильны и все время находиться на максимально возможном высоком уровне», – подчеркнул Томович.

«Локомотив » прервал 10-матчевую победную серию «Зенита» в Единой лиге ВТБ. Следующий матч краснодарцы проведут 25 марта на выезде против «Самары».