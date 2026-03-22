Томислав Томович о победе над «Зенитом»: «Сегодня мы показали, что можем играть большие матчи»

«Локомотив-Кубань» прервал 10-матчевую победную серию «Зенита».

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович назвал ключом к победе над «Зенитом» (81:72) стабильную защиту и командное единство.

«Прежде всего, я хочу поздравить «Зенит» с отличной игрой. Думаю, для болельщиков и для всех это была жесткая игра на высоком уровне. Плей-офф уже приближается, и обе команды играли очень-очень жестко. Думаю, сегодня мы показали, что можем играть по-настоящему большие матчи как команда – для меня это самое важное. Мы держались вместе в трудные моменты, оставались единым целым и выстраивали нашу игру через защиту.

Именно этим я горжусь в своих игроках, потому что я действительно верю, что в плей-офф выигрывать матчи можно только с хорошей защитой. Нападение может сработать в один день так, в другой – иначе, но в защите вы должны быть стабильны и все время находиться на максимально возможном высоком уровне», – подчеркнул Томович.

«Локомотив» прервал 10-матчевую победную серию «Зенита» в Единой лиге ВТБ. Следующий матч краснодарцы проведут 25 марта на выезде против «Самары».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Краснодар с победой!
Материалы по теме
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
14 минут назад
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встретится с «Бетсити Пармой» и другие матчи
сегодня, 12:00
«Это лучшая работа, когда выигрываешь. И худшая, когда проигрываешь». Вселенная лучшего тренера Лиги ВТБ
сегодня, 11:00Трибуна
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
59 минут назадВидео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
сегодня, 12:37
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
сегодня, 12:21
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встретится с «Бетсити Пармой» и другие матчи
сегодня, 12:00
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
сегодня, 11:52
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Победные броски Амена Томпсона и Люка Кеннарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Джей Джей Редик раскритиковал судей за эпизод в концовке: «И снова вечер, когда объяснения меняются по прихоти»
сегодня, 10:11
Дрэймонд Грин о желании Янниса играть до конца сезона: «Игрокам его масштаба плевать на драфт»
сегодня, 08:45
Кевин О’Коннор: «Маккейн идеально вписался в игру «Тандер». Странно, что «Сиксерс» не увидели в нем потенциала»
сегодня, 08:31
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
14 минут назад
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
59 минут назад
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
59 минут назад
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
59 минут назад
Чемпионат Греции. АЕК встретится с «Ираклисом», «Паниониос» сыграет с «Панатинаикосом»
59 минут назад
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
59 минут назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Эсенлер Эрокспором», «Бешикташ» примет «Трабзонспор» и другие матчи
59 минут назад
Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
сегодня, 07:57
37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате
сегодня, 07:15
ACB. «Манреса» проиграла «Мурсии», 24 очка Пэтти Миллса помогли «Тенерифе» победить «Уникаху» и другие результаты
вчера, 22:05
Рекомендуем