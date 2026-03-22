Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»

Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо.

Главный тренер «Зенита» Деян Радонич признал, что его команда заслужила поражение от «Локомотива-Кубань» (72:81).

– Хотел бы поблагодарить «Локомотив‑Кубань» за матч. Они играли лучше нас и заслужили победу. С самого начало было понятно, что игра будет тяжелой. Делали ошибки последние 10 минут, наше нападение застопорилось. Мы ничего не смогли предложить сопернику. Мы допустил 18 потерь, «Локомотив» набрал так порядка 20 очков. На таком уровне это недопустимо.

- Почему никто не решался работать под кольцом, когда не шли очки?

– Мы пытались что‑то противопоставить «Локо» из‑под кольца, но, к сожалению, это не привело к должному успеху. Попытались использовать другие опции, но они не сработали. Как и сказал, в четвертой четверти нападение выглядело не лучшим образом. Это то, над чем мы должны поработать.

- Можно ли связать неудачу в атаке с надежной игрой «Локомотива» в обороне?

– Можно многое говорить про защиту «Локомотива». Как я сказал, «Локо» играл лучше. В четвертой четверти наше нападение выглядело не очень хорошо. Также отсутствие наших двух ключевых игроков сказалось. На таком уровне это может сказываться.

- Почему не играл Андрей Мартюк?

– У него нет травмы. Это мое решение. Хотел бы дождаться момента, когда все баскетболисты смогут играть. Нужно проанализировать этот матч. Извлечем выводы, чтобы качественно улучшить нашу игру, – передает слова Радонича «Матч ТВ».

Черногорский специалист потерпел первое свое поражение в Единой лиге ВТБ в качестве главного тренера. Следующий матч «Зенит» проведут 30 марта на выезде против «Самары».

