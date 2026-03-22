Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
Игра с «Лейкерс» привлекла много зрителей на арену «Орландо».
Согласно данным «Орландо», посещаемость сегодняшнего матча против «Лейкерс» составила 19597 зрителей и стала второй по величине в истории клуба.
Рекорд удерживает прошлогодняя мартовская игра «Мэджик» с «озерниками» – 19598 зрителей.
Сегодня команды порадовали болельщиков напряженной концовкой, в которой победу «Лос-Анджелесу» принес трехочковый Люка Кеннарда.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Кто это предатель, который не пришёл)))
