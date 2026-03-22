  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
1

Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя

Игра с «Лейкерс» привлекла много зрителей на арену «Орландо».

Согласно данным «Орландо», посещаемость сегодняшнего матча против «Лейкерс» составила 19597 зрителей и стала второй по величине в истории клуба.

Рекорд удерживает прошлогодняя мартовская игра «Мэджик» с «озерниками» – 19598 зрителей.

Сегодня команды порадовали болельщиков напряженной концовкой, в которой победу «Лос-Анджелесу» принес трехочковый Люка Кеннарда.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйва Макменамина в соцсети X
logoОрландо
logoЛейкерс
logoНБА
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто это предатель, который не пришёл)))
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
