Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»

Гилджес-Александер принимает недовольство болельщиков как должное.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер считает ненависть фанатов признаком того, что он что-то делает правильно.

«Каждый в истории НБА проходит через этап, когда его сначала любят, а потом ненавидят. Леброна Джеймса ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится. Это то, о чем я мечтал в детстве», – сказал действующий MVP.

Одним из своих первых наставников Гилджес-Александер считает Криса Пола . В свой первый сезон в «Оклахоме» Пол сказал ему: «Знаешь, ты начинаешь чего-то добиваться, когда приезжаешь на чужие арены, а они тебя освистывают».

«Это чистая правда», – подтвердил Гилджес-Александер.