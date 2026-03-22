Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
Йокич высказал свое мнение о лидерстве.
Суперзвезда «Денвера» Никола Йокич считает, что следующим этапом его эволюции должно стать более активное, требовательное лидерство с проявлением эмоций.
«Иногда нужно быть «плохим парнем». Думаю, это мой следующий шаг. Говорить неудобные вещи, говорить правду, возможно, критика может мотивировать некоторых игроков. Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал, возможно, это будет мотивировать меня», – сказал Йокич.
В текущем составе «Наггетс» старше Йокича (31 год) только Тим Хардуэй-младший (34 года) и Йонас Валанчюнас (33 года), присоединившиеся к команде в межсезонье.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал «Денвера»
