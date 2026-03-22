Керр о Куминге: Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот.

Главный тренер «Голден Стэйт » Стив Керр подвел итог пребыванию форварда Джонатана Куминги в команде – с момента, когда он был выбран под седьмым номером на драфте НБА 2021 года, и до обмена в «Атланту» накануне дедлайна 5 февраля.

«Мне нравится Джонатан. У нас всегда были хорошие отношения. Сложности возникали именно в баскетбольном плане. Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот. Мы были командой, претендующей на чемпионство. Ему же требовалась большая свобода, 35 минут на площадке и возможность ошибаться и учиться, потому что он пришел в лигу с очень небольшим опытом. И мы просто не могли ему этого предложить. Мы дали ему то, что могли – 25 минут и, возможно, роль, которая ему не нравилась, и ни одной из сторон не было комфортно на площадке.

На личном уровне все было прекрасно. Он отличный парень, мы хорошо ладили. У нас было немало разговоров о баскетболе, и, знаете, у нас были разногласия. Но на человеческом уровне мы все здесь болеем за него», – сказал Керр.

В первом матче против своей бывшей команды Куминга отметился 2 очками при 1 из 9 с игры, а также 4 подборами и 2 передачами. «Хоукс» обыграли «Уорриорс» – 126:110.