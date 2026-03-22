14

Джей Джей Редик раскритиковал судей за эпизод в концовке: «И снова вечер, когда объяснения меняются по прихоти»

Редик недоволен работой арбитров.

После победы над «Орландо» (105:104) главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик отметил эпизод в концовке с пропущенным нарушением правил на Леброне Джеймсе.

«Итак, мы отстаем на 2 очка и находим Леброна открытым. В прошлой игре мы как раз взяли челлендж на подобный эпизод: сначала был задет мяч, но если у Леброна все еще остается владение, а затем ему бьют по руке, это считается фолом. Потому что мы опротестовали такой же момент и проиграли челлендж.

И снова вечер, когда объяснения меняются по прихоти. Нам пришлось многое преодолеть сегодня, и вы знаете, что я имею в виду под этим.

Мы хорошо справились с тем, что просто продолжали играть, несмотря ни на что. Будь то наши неудачные серии бросков, их удачные серии, отставание в счете, игра на выезде или любые внешние обстоятельства сегодняшнего вечера. Мы не позволили этому сбить нас с нашего ритма, это правда», – сказал Редик.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джей Джей Редика
14 комментариев
Ну, если это не фол, то что тогда фол в современном баскетболе? Однако, 😇 не фраер, всё видит😶‍🌫️
Фол это когда лука в проходе намеренно влетает в заща, который в защитной позиции и не может сделать ничего.
И при чём здесь Лука... В данном эпизоде он "курил" в 8 метрах от мяча и никого не трогал. А если игрок с мячом (не важно кто - ты, Лука или сам Адам Сильвер) врезается в защитника, то тут, как в том анекдоте, есть нюанс и не один.
Реддик тоже многие моменты трактует по своему.)
Как раз таки Редик предъявляет судьям согласно правил: либо чисто играй в мяч, либо получай персональное замечание. ...Банкеро задел правую руку при попытке выбить мяч. Это персональное замечание и других трактовок быть не может
Ничего этого не было бы, если бы Мосли не взял тайм-аут......((
Попал и в мяч и в руки, но сначала в мяч
Несмотря на то, что в НБА правило цилиндра не применяется, касательно блокирующего трактовка однозначная: либо блокирующий играет чисто в мяч, в следствии чего атакующий кольцо его теряет, либо блокирующий в процессе своих защитных действий, задевая любые другие части тела атакующего, наказывается персональным замечанием. That’s all
Удар по правой руке - откровенный фол
Материалы по теме
«Я твой мама, твою папа...». Дончич повелся на грузинский трэшток и будет дисквалифицирован
сегодня, 10:10
Джеймс о победном броске Кеннарда: «Когда увидел, у кого мяч, то понял, что это верняк»
сегодня, 06:30
Леброн Джеймс побил рекорд НБА по количеству сыгранных матчей
сегодня, 05:43Фото
Рекомендуем
Главные новости
Кирилл Попов набрал 35 очков в матче с «Самарой» – лучший результат среди россиян в сезоне
1 минуту назад
Дончич о победном броске Кеннарда: «Люк – один из лучших снайперов в НБА. Я полностью ему доверяю»
22 минуты назад
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встречается с «Бетсити Пармой» и другие матчи
41 минуту назадLive
Виктор Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама
46 минут назадВидео
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 12:40Видео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
сегодня, 12:37
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
сегодня, 12:21
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
сегодня, 11:52
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Победные броски Амена Томпсона и Люка Кеннарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Ираклиса», «Паниониос» принимает «Панатинаикос»
42 минуты назадLive
Томислав Томович о победе над «Зенитом»: «Сегодня мы показали, что можем играть большие матчи»
сегодня, 13:36
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
сегодня, 13:25
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Эсенлер Эрокспором», «Бешикташ» примет «Трабзонспор» и другие матчи
сегодня, 12:40
Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
сегодня, 07:57
37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате
сегодня, 07:15
Рекомендуем