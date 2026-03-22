Джей Джей Редик раскритиковал судей за эпизод в концовке: «И снова вечер, когда объяснения меняются по прихоти»

Редик недоволен работой арбитров.

После победы над «Орландо » (105:104) главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик отметил эпизод в концовке с пропущенным нарушением правил на Леброне Джеймсе .

«Итак, мы отстаем на 2 очка и находим Леброна открытым. В прошлой игре мы как раз взяли челлендж на подобный эпизод: сначала был задет мяч, но если у Леброна все еще остается владение, а затем ему бьют по руке, это считается фолом. Потому что мы опротестовали такой же момент и проиграли челлендж.

И снова вечер, когда объяснения меняются по прихоти. Нам пришлось многое преодолеть сегодня, и вы знаете, что я имею в виду под этим.

Мы хорошо справились с тем, что просто продолжали играть, несмотря ни на что. Будь то наши неудачные серии бросков, их удачные серии, отставание в счете, игра на выезде или любые внешние обстоятельства сегодняшнего вечера. Мы не позволили этому сбить нас с нашего ритма, это правда», – сказал Редик.