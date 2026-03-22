Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдут пять матчей.
«Црвена Звезда» встретится с «Партизаном», «Игокеа» сыграет с «Цедевитой Олимпией».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Топ-8
Положение команд: Партизан Сербия – 18-1, Дубай ОАЭ – 18-2, Будучность Черногория – 15-5, Црвена Звезда Сербия – 14-5, Цедевита-Олимпия Словения – 12-6, Клуж Румыния – 10-8, Босна Роял Босния и Герцеговина – 9-10, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-11.
Плей-аут
Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 11-9, Мега Сербия – 9-11, Илирия Словения – 8-13, ФМП Сербия – 7-12, Задар Хорватия – 7-12, Вена Австрия – 7-13, КРКА Словения – 7-13, Борац Чачак Сербия – 7-14, Студентски центар Черногория – 5-15, Сплит Хорватия – 4-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
