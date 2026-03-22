Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдут семь матчей.
«Триест» встретится с «Венецией», «Реджо-Эмилия» примет «Виртус».
Положение команд: Виртус – 19-3,Брешия – 16-5, Венеция – 15-6, Милан – 15-7, Дертона – 14-7, Триест – 11-10, Варезе – 10-12, Тренто – 9-12, Реджо-Эмилия – 9-12, Удине – 8-14, Динамо Сассари – 8-14, Ваноли Кремона – 8-14, Наполи – 7-14, Канту – 6-16, Тревизо – 3-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
