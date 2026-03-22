Дрэймонд Грин о желании Янниса играть до конца сезона: «Игрокам его масштаба плевать на драфт»

Дрэймонд Грин отреагировал на важное решение Янниса .

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал отказ лидера «Бакс» Янниса Адетокумбо завершить выступление в сезоне.

«Милуоки » считает, что 31-летнему греку не стоит рисковать здоровьем в ситуации, когда клуб практически потерял шансы на плей-ин.

«В «Милуоки» подумали, что раз уж мы не попадаем в плей-ин, то у нас есть шанс в лотерее. Я их понимаю.

Они пытаются сделать то же самое, что делают 12-15 других команд в НБА, то есть полностью сдают позиции. Вероятно, они пытаются сделать именно это. Но когда ты игрок масштаба Янниса, тебе наплевать на драфт!

Уверен, что Яннис сидит и думает: «Черт, если бы я был здоров, у нас был бы шанс». Не сомневаюсь, что он в это верит. И если он может играть, здоров и хочет играть, то должен выходить на площадку. Я всегда за это», – считает четырехкратный чемпион НБА .