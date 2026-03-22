Кевин О’Коннор: «Маккейн идеально вписался в игру «Тандер». Странно, что «Сиксерс» не увидели в нем потенциала»
Эксперт НБА высоко оценил новое приобретение «Оклахомы».
Обозреватель Кевин О’Коннор считает, что «Оклахома» стала сильнее после обмена Джареда Маккейна из «Филадельфии».
«Маккейн идеально вписался в игру «Тандер». Все происходит как по маслу. Как будто он был с ними весь сезон. Именно так выглядит баскетбол Джареда в «Тандер»: его перемещения без мяча, плавность движений, четкость передач.
У Ника Нерса есть схожий по стилю Тайриз Макси. Как он мог успешно использовать Макси таким образом в Филадельфии, но при этом полностью исключить Маккейна из ротации и не увидеть в нем потенциала? Меня это поражает», – поделился журналист.
В 19 матчах за «Тандер» 22-летний защитник набирает 12,3 очка и 2,4 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
5 комментариев
Мори: «Уверен, что мы обменяли Джареда Маккейна на пике стоимости» 👍
Мори: «Уверен, что мы обменяли Джареда Маккейна на пике стоимости» 👍
Мори конечно клоун но только плей-офф покажет чего стоит Маккейн
Мори конечно клоун но только плей-офф покажет чего стоит Маккейн
Да плей-офф не показатель его, если там будут все здоровы - то он будет на сильно ограниченных минутах. Там и так есть кого выпускать со скамейки
наверное, потому что у них два гарда играют много и проблема с потолком?
наверное, потому что у них два гарда играют много и проблема с потолком?
Тоже не понимаю претензий.Фила переломана,налог сверху и перспективы так себе.Они сливают Маккейна в Оклу,берут пик первого(хоть и поздний,но актив),выходят из налога ибо в такой ситуации его платить глупо.Все правильно сделала Фила.
