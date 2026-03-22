Кевин О’Коннор: «Маккейн идеально вписался в игру «Тандер». Странно, что «Сиксерс» не увидели в нем потенциала»

Эксперт НБА высоко оценил новое приобретение «Оклахомы».

Обозреватель Кевин О’Коннор считает, что «Оклахома» стала сильнее после обмена Джареда Маккейна из «Филадельфии».

«Маккейн идеально вписался в игру «Тандер». Все происходит как по маслу. Как будто он был с ними весь сезон. Именно так выглядит баскетбол Джареда в «Тандер»: его перемещения без мяча, плавность движений, четкость передач.

У Ника Нерса есть схожий по стилю Тайриз Макси. Как он мог успешно использовать Макси таким образом в Филадельфии, но при этом полностью исключить Маккейна из ротации и не увидеть в нем потенциала? Меня это поражает», – поделился журналист.

В 19 матчах за «Тандер» 22-летний защитник набирает 12,3 очка и 2,4 подбора в среднем за игру.