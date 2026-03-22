Лу Уильямс сравнил лос-анджелесские команды НБА: «Лейкерс» – Голливуд, «Клипперс» – гетто. Ты младший брат, но ты гангстер!»

Лу Уильямс назвал важные культурные различия между «Лейкерс» и «Клипперс».

Экс-игрок НБА Лу Уильямс сравнил две лос-анджелесские команды НБА.

«Клипперс» – это район, гетто. Не заблуждайтесь на этот счет. «Лейкерс» – это Голливуд. У нас нет сомнений по поводу своей идентичности. Мы принимаем ее. Если вы играете за «Клипперс», то принимаете идею: «Ты младший брат, но ты гангстер».

Однажды у нас была баскетбольная встреча со Стивом Балмером, и он сказал нам нечто такое, что произвело на нас невероятно сильное впечатление. Он сказал: «Я никогда не смогу превратить фаната «Лейкерс» в фаната «Клипперс», но мы можем создать новых фанатов «Клипперс»». И он сделал следующее: пошел и скупил все игровые площадки в округе Лос-Анджелес. Прокатитесь по городу и загляните на любую случайную площадку, и на щите будет логотип «Клипперс», – рассказал Уильямс.


 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Уильямс, кажется, недопонял жест Балмера. Ну и посмотрел бы я как Уильямс гонит свою телегу про гангстеров Каваю, отца которого такие ребята застрелили.
Ну такой гангстер ,у которого лишь холостые патроны в обойме
типичный мамкин гангстер
Лу не понял посыл Балмера и думает, что они как ГТАшные гангстеры закрасили своим лого райончик 😎
Сакраменто - Юж. Бутово
Лейкерс - победители.
Клипперс - неудачники.
Материалы по теме
«Гонка за MVP». Лука Дончич поднялся на 2-е место, Джейлен Джонсон уже 7-й
20 марта, 15:25
«Бостон» впервые всухую выиграл сезонную серию против команд из Калифорнии (8-0)
19 марта, 08:41
30 интересных фактов про 30 команд НБА
16 марта, 22:10
Рекомендуем
Главные новости
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 12:40Видео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
сегодня, 12:37
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
сегодня, 12:21
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встретится с «Бетсити Пармой» и другие матчи
сегодня, 12:00
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
сегодня, 11:52
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Победные броски Амена Томпсона и Люка Кеннарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Джей Джей Редик раскритиковал судей за эпизод в концовке: «И снова вечер, когда объяснения меняются по прихоти»
сегодня, 10:11
Дрэймонд Грин о желании Янниса играть до конца сезона: «Игрокам его масштаба плевать на драфт»
сегодня, 08:45
Кевин О’Коннор: «Маккейн идеально вписался в игру «Тандер». Странно, что «Сиксерс» не увидели в нем потенциала»
сегодня, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
Томислав Томович о победе над «Зенитом»: «Сегодня мы показали, что можем играть большие матчи»
14 минут назад
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
25 минут назад
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
сегодня, 12:40
Чемпионат Греции. АЕК встретится с «Ираклисом», «Паниониос» сыграет с «Панатинаикосом»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Эсенлер Эрокспором», «Бешикташ» примет «Трабзонспор» и другие матчи
сегодня, 12:40
Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
сегодня, 07:57
37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате
сегодня, 07:15
Рекомендуем