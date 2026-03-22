Лу Уильямс сравнил лос-анджелесские команды НБА: «Лейкерс» – Голливуд, «Клипперс» – гетто. Ты младший брат, но ты гангстер!»

Лу Уильямс назвал важные культурные различия между «Лейкерс» и «Клипперс».

Экс-игрок НБА Лу Уильямс сравнил две лос-анджелесские команды НБА.

«Клипперс» – это район, гетто. Не заблуждайтесь на этот счет. «Лейкерс » – это Голливуд. У нас нет сомнений по поводу своей идентичности. Мы принимаем ее. Если вы играете за «Клипперс», то принимаете идею: «Ты младший брат, но ты гангстер».

Однажды у нас была баскетбольная встреча со Стивом Балмером, и он сказал нам нечто такое, что произвело на нас невероятно сильное впечатление. Он сказал: «Я никогда не смогу превратить фаната «Лейкерс» в фаната «Клипперс», но мы можем создать новых фанатов «Клипперс»». И он сделал следующее: пошел и скупил все игровые площадки в округе Лос-Анджелес. Прокатитесь по городу и загляните на любую случайную площадку, и на щите будет логотип «Клипперс », – рассказал Уильямс.



