Дрэймонд Грин стал искать чемпионские баннеры «Атланты» в ответ на оскорбительную кричалку болельщиков

Грин подколол фанатов «Хоукс» в ответ на их оскорбительную кричалку.

Во время матча против «Голден Стэйт » болельщики «Атланты» начали скандировать «Дрэймонд – отстой» в адрес форварда «Уорриорс» Дрэймонда Грина .

Игрок в этот момент начал карикатурно искать под сводами арены чемпионские баннеры «Атланты».

«Хоукс» становились чемпионами НБА лишь однажды (1958) еще до переезда в Атланту из Сент-Луиса.

Грин является четырехкратным обладателем чемпионского титула (2015, 2017, 2018, 2022).