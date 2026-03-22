  • Дрэймонд Грин стал искать чемпионские баннеры «Атланты» в ответ на оскорбительную кричалку болельщиков
Дрэймонд Грин стал искать чемпионские баннеры «Атланты» в ответ на оскорбительную кричалку болельщиков

Грин подколол фанатов «Хоукс» в ответ на их оскорбительную кричалку.

Во время матча против «Голден Стэйт» болельщики «Атланты» начали скандировать «Дрэймонд – отстой» в адрес форварда «Уорриорс» Дрэймонда Грина.

Игрок в этот момент начал карикатурно искать под сводами арены чемпионские баннеры «Атланты».

«Хоукс» становились чемпионами НБА лишь однажды (1958) еще до переезда в Атланту из Сент-Луиса.

Грин является четырехкратным обладателем чемпионского титула (2015, 2017, 2018, 2022).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Далтона Джонсона в соцсети X
Клэй посоветовал)
Супер троллинг
