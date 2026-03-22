«Сперс» хотят, чтобы Вембаньяма отдохнул в нескольких из оставшихся 11 матчей регулярки

У «Сперс» есть план распределения нагрузки для Вембаньямы.

Центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма рассказал о распределении нагрузки под занавес регулярного чемпионата.

«Лично я хочу сыграть во всех матчах, но некоторые из них уже запланированы так, что игроки получат возможность для отдыха», – признался француз.

На данный момент Вембаньяма провел 56 матчей, до завершения регулярки «Сперс» осталось отыграть 11. Виктор сможет пропустить две встречи и при этом сохранить право на индивидуальные награды сезона.