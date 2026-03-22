3

Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых

Гарлэнд стал автором нескольких достижений в истории «Клипперс».

Защитник Дариус Гарлэнд помог «Клипперс» одолеть «Даллас» после овертайма (138:131).

39 минут игрового времени в активе Гарлэнда оказались 41 очко, 11 передач, 3 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот. Он реализовал 15 из 24 бросков с игры, включая 8 из 12 трехочковых, и 3 из 3 штрафных.

Благодаря этому выступлению Гарлэнд стал:

  • четвертым игроком в истории клуба, набравшим 40+ очков и 10+ передач

  • самым молодым защитником «Клипперс», записавшим на свой счет 40+ очков и 10+ передач

  • первым игроком в истории «Клипперс», оформившим 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Томера Азарли в соцсети X
logoКлипперс
logoДариус Гарлэнд
logoНБА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
молодец какой
Даже блок-шот есть. Молодцом Гарлэнд 🏴‍☠️🫡
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дариус Гарлэнд (41 очко) и Кавай Ленард (34) помогли «Клипперс» одолеть «Даллас» в овертайме
сегодня, 07:04Видео
«Гонка за MVP». Лука Дончич поднялся на 2-е место, Джейлен Джонсон уже 7-й
20 марта, 15:25
Беннедикт Матурин пропустит как минимум три матча из-за травмы пальца ноги
18 марта, 13:23
Рекомендуем
Главные новости
Дрэймонд Грин о желании Янниса играть до конца сезона: «Игрокам его масштаба плевать на драфт»
сегодня, 08:45
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:42Видео
Кевин О’Коннор: «Маккейн идеально вписался в игру «Тандер». Странно, что «Сиксерс» не увидели в нем потенциала»
сегодня, 08:31
Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Локомотив-Кубань», ЦСКА встретится с «Бетсити Пармой» и другие матчи
сегодня, 08:30
Лу Уильямс сравнил лос-анджелесские команды НБА: «Лейкерс» – Голливуд, «Клипперс» – гетто. Ты младший брат, но ты гангстер!»
сегодня, 08:17
НБА. Трехочковый Люка Кеннарда принес «Лейкерс» победу над «Орландо», Амен Томпсон добавил мяч в кольцо под сирену матча с «Майами», позволив «Хьюстону» взять верх, и другие результаты
сегодня, 08:16
Дрэймонд Грин стал искать чемпионские баннеры «Атланты» в ответ на оскорбительную кричалку болельщиков
сегодня, 08:15Видео
«Сперс» хотят, чтобы Вембаньяма отдохнул в нескольких из оставшихся 11 матчей регулярки
сегодня, 08:03
Бадди Хилд рассмешил «Хоукс» и «Уорриорз», когда его единственное попадание не засчитали из-за сирены
сегодня, 07:33Видео
Дюрэнт о достижении результата Джордана по очкам в НБА: «Невероятно, но мне еще многое предстоит сделать»
сегодня, 07:17
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
28 минут назад
Чемпионат Греции. АЕК встретится с «Ираклисом», «Паниониос» сыграет с «Панатинаикосом»
42 минуты назад
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
49 минут назад
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
56 минут назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Эсенлер Эрокспором», «Бешикташ» примет «Трабзонспор» и другие матчи
сегодня, 09:00
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
сегодня, 08:51
37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате
сегодня, 07:15
ACB. «Манреса» проиграла «Мурсии», 24 очка Пэтти Миллса помогли «Тенерифе» победить «Уникаху» и другие результаты
вчера, 22:05
Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Монако», «Страсбур» обыграл «Шоле» и другие результаты
вчера, 21:17
Адриатическая лига. «Будучность» уступила «Дубаю», «Борац Чачак» проиграл «Илирии»
вчера, 20:59
Рекомендуем