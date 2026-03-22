Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
Гарлэнд стал автором нескольких достижений в истории «Клипперс».
Защитник Дариус Гарлэнд помог «Клипперс» одолеть «Даллас» после овертайма (138:131).
39 минут игрового времени в активе Гарлэнда оказались 41 очко, 11 передач, 3 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот. Он реализовал 15 из 24 бросков с игры, включая 8 из 12 трехочковых, и 3 из 3 штрафных.
Благодаря этому выступлению Гарлэнд стал:
четвертым игроком в истории клуба, набравшим 40+ очков и 10+ передач
самым молодым защитником «Клипперс», записавшим на свой счет 40+ очков и 10+ передач
первым игроком в истории «Клипперс», оформившим 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
Опубликовал: Сергей Белозерцев
3 комментария
молодец какой
Даже блок-шот есть. Молодцом Гарлэнд 🏴☠️🫡
