Бадди Хилд рассмешил «Хоукс» и «Уорриорз», когда его единственное попадание не засчитали из-за сирены

Бадди Хилд так и не утолил жажду мести в матче с «Уорриорз».

Форвард Бадди Хилд провел первый матч против «Голден Стэйт » после февральского обмена в «Атланту».

Хилд отыграл всего 4 минуты и не отметился набранными очками (0/3 с игры).

В концовке Бадди рассмешил «Хоукс» и «Уорриорз», когда его единственное попадание не засчитали из-за прозвучавшей сирены.