Дюрэнт о достижении результата Джордана по очкам в НБА: «Невероятно, но мне еще многое предстоит сделать»

Дюрэнт прокомментировал вытеснение Джордана из Топ-5 по очкам в НБА.

Форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт отреагировал на попадание в Топ-5 НБА по набранным очкам за всю историю.

Дюрэнт вытеснил из пятерки лучших легендарного Майкла Джордана.

«Мне еще многое предстоит сделать. Еще многое предстоит сделать, детка. Но это невероятно – быть в одной категории с великими. Многие из этих ребят вдохновили меня выходить на площадку, работать над своей игрой и вносить позитивный вклад в команду. Меня вдохновляют все эти игроки, к которым я близок или которых я обгоняю, ну а Майкл Джордан – это вообще отдельный мир.

Он на своей планете, в своей собственной Вселенной. Человек, на которого я равняюсь, которого уважаю и который, по сути, проложил для меня дорогу в НБА, сформировал игру.

Я благодарен всем, кто вложил в меня силы. Всем моим друзьям, семье, товарищам по команде, тренерам – меня бы не было здесь без них», – поделился Дюрэнт.





