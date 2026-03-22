  Дюрэнт о достижении результата Джордана по очкам в НБА: «Невероятно, но мне еще многое предстоит сделать»
Дюрэнт о достижении результата Джордана по очкам в НБА: «Невероятно, но мне еще многое предстоит сделать»

Дюрэнт прокомментировал вытеснение Джордана из Топ-5 по очкам в НБА.

Форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт отреагировал на попадание в Топ-5 НБА по набранным очкам за всю историю.

Дюрэнт вытеснил из пятерки лучших легендарного Майкла Джордана.

«Мне еще многое предстоит сделать. Еще многое предстоит сделать, детка. Но это невероятно – быть в одной категории с великими. Многие из этих ребят вдохновили меня выходить на площадку, работать над своей игрой и вносить позитивный вклад в команду. Меня вдохновляют все эти игроки, к которым я близок или которых я обгоняю, ну а Майкл Джордан – это вообще отдельный мир.

Он на своей планете, в своей собственной Вселенной. Человек, на которого я равняюсь, которого уважаю и который, по сути, проложил для меня дорогу в НБА, сформировал игру.

Я благодарен всем, кто вложил в меня силы. Всем моим друзьям, семье, товарищам по команде, тренерам – меня бы не было здесь без них», – поделился Дюрэнт.


 
 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Rocket Fuel-A Houston Rockets show
с такой экономичной игрой Дюрант и в 40 будет полезен, скорее всего уйдёт только с очередной тяжёлой травмой, а здоровым будет и после 40 играть.
Мы верим в тебя Кеша! Своей игрой ты более чем заслужил успеха!
Интересно, как поколению без телевизора будут впаривать, что Джордан лучший в истории...
также как Али в боксе. Впаривать будет уже ИИ
Ну, конкретно в этом случае не аргумент. У Джордана 30,1 очков за матч, у Дюранта 27,1. У Джордана 581 трехочковый, а у Дюранта 2347. Зачем сравнивать несравнимое?
