37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате

Миллс сыграл свой первый матч в чемпионате Испании.

Австралийский защитник Пэтти Миллс присоединился к «Тенерифе» в начале марта, а вчера дебютировал в испанском чемпионате, сыграв против «Уникахи».

За 23 минуты на паркете Миллс набрал 24 очка при 6 из 10 с игры, 4 из 6 трехочковых и 8 из 8 штрафных.

«Тенерифе» разгромил «Уникаху» (95:70) и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, имея результат 14-9.

Ранее на этой неделе Миллс дебютировал за команду в Лиге чемпионов, набрав 9 очков в матче против «Триеста».

37-летний игрок подписал с «Тенерифе» контракт до конца сезона.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт лиги ACB
Попылит ещё старичок
