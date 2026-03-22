Дариус Гарлэнд (41 очко) и Кавай Ленард (34) помогли «Клипперс» одолеть «Даллас» в овертайме

«Клипперс» обыграли «Мэверикс» благодаря Ленарду и Гарлэнду.

Форвард Кавай Ленард и защитник Дариус Гарлэнд привели «Клипперс» к победе над «Далласом».

Ленард принес своей команде 34 очка при 12 из 22 с игры, 5 из 9 трехочковых и 5 из 5 штрафных. На его счету бросок, сравнявший счет под конец четвертой четверти и позволивший «Клипперс» перевести матч в овертайм.

Гарлэнд провел свою лучшую игру за «Лос-Анджелес», набрав 41 очко (15 из 24 с игры, 8 из 12 из-за дуги, 3 из 3 с линии) и отдав 11 передач.

«Клипперс» продлили домашнюю серию поражений «Мэверикс» до 11 матчей – 138:131.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
С броском у Гарлэнда полный порядок. В перспективе думаю Клипперс сделали правильно , что обменяли Хардена на него.
Матч интересным получился: Даллас даже бросал на победу, но сирена прозвучала раньше.
