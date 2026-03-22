Роберт Орри о 16-м техническом Дончиче за перепалку с Битадзе: «Надо отвечать игрой, поражение обиднее слов»

Роберт Орри призвал Дончича не реагировать на провокации .

Легенда НБА Роберт Орри прокомментировал дисквалифицирующий 16-й технический суперзвезды «Лейкерс» Луки Дончича за перепалку с Гогой Битадзе из «Мэджик».

Словенец утверждает, что Битадзе оскорбительно говорил о его семье.

«Надеюсь, что судейское решение будет отменено. И надеюсь, что Лука разберется в этой истории и сделает правильные выводы. Нельзя вестись на это. Говорите что угодно о моей семье, моей дочери, что хотите. Важно понимать, что это всего лишь слова.

Надо отвечать игрой, поражение обиднее слов», – считает Орри.