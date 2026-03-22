Роберт Орри о 16-м техническом Дончиче за перепалку с Битадзе: «Надо отвечать игрой, поражение обиднее слов»

Роберт Орри призвал Дончича не реагировать на провокации .

Легенда НБА Роберт Орри прокомментировал дисквалифицирующий 16-й технический суперзвезды «Лейкерс» Луки Дончича за перепалку с Гогой Битадзе из «Мэджик».

Словенец утверждает, что Битадзе оскорбительно говорил о его семье.

«Надеюсь, что судейское решение будет отменено. И надеюсь, что Лука разберется в этой истории и сделает правильные выводы. Нельзя вестись на это. Говорите что угодно о моей семье, моей дочери, что хотите. Важно понимать, что это всего лишь слова.

Надо отвечать игрой, поражение обиднее слов», – считает Орри.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
При всем уважении к игре Луки, но так Дончичу и надо, он получил по заслугам. Сколько он всего говорит и соперникам, и болельщикам, и судьям во время игр, в том числе нелицеприятного - я очень рад, что Луке кто-то ответил и теперь он почувствовал это на своей шкуре. Конечно, задевать семью это чересчур, но и сам Лука не гнушался подлыми приемчиками и словами
