Джонатан Куминга после первого матча против «Уорриорз»: «Не думаю о прошлом. Меня заботит только новая команда, у меня тут все отлично»

Куминга прервал молчание после первого матча против «Уорриорз».

Форвард «Хоукс» Джонатан Куминга набрал 2 очка в первом матче против своей бывшей команды «Уорриорз».

«Атланта » победила со счетом 126:110, вышедший со скамейки Куминга за 22 минуты реализовал лишь 1/9 с игры. Он был отправлен в клуб из Джорджии в феврале, ходили слухи, что между сторонами были напряженные отношения.

«Что бы там обо мне ни говорили, воспринимайте это как хотите. Но меня не беспокоит прошлое, я теперь здесь. И очень доволен тем местом, где нахожусь. У меня все отлично. Мы решаем свои задачи. Меня заботит только моя нынешняя команда, старался фокусироваться на этом на протяжении всей карьеры.

В общем, что бы ни говорили, что бы ни происходило, это больше не моя проблема. Я вступаю в новую главу с новыми товарищами по команде, и мы пытаемся выстроить здесь что-то новое.

Что касается игроков «Уорриорз», то я общаюсь с большинством из них. У нас все еще крепкая дружба и связь, будто они мои братья. Я могу позвонить им в любое время, если мне что-то нужно, и они могут позвонить мне в любое время, если им что-то нужно. Это о многом говорит», – рассказал Куминга.