Джеймс о победном броске Кеннарда: «Когда увидел, у кого мяч, то понял, что это верняк»
Джеймс о броске Кеннарда: Когда увидел, у кого мяч, то понял, что это верняк.
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был уверен, что защитник Люк Кеннард забросит победный трехочковый в игре с «Орландо».
«Когда я увидел, у кого мяч для открытого трехочкового, то понял, что это верняк. Конечно, нужно удостовериться, что мяч провалился в корзину. Я знал, что у них нет тайм-аута, так что нужно было вернуться в защиту и хотя бы руки поднять», – сказал Джеймс.
В текущем сезоне Кеннард реализует 48,6% трехочковых при 3,2 попытках в среднем за матч.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
ЛАЛ конечно монстры концовок), уже ждал сидел, что же они придумают на этот раз, как собираются отскакивать, Люк ответил)
Ему просто не давали
И если этот бросок решение Реддика, то респект ему