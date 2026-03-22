Джеймс о победном броске Кеннарда: «Когда увидел, у кого мяч, то понял, что это верняк»

Джеймс о броске Кеннарда: Когда увидел, у кого мяч, то понял, что это верняк.

Звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс был уверен, что защитник Люк Кеннард забросит победный трехочковый в игре с «Орландо».

«Когда я увидел, у кого мяч для открытого трехочкового, то понял, что это верняк. Конечно, нужно удостовериться, что мяч провалился в корзину. Я знал, что у них нет тайм-аута, так что нужно было вернуться в защиту и хотя бы руки поднять», – сказал Джеймс.

В текущем сезоне Кеннард реализует 48,6% трехочковых при 3,2 попытках в среднем за матч.