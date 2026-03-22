Джеймс о победном броске Кеннарда: «Когда увидел, у кого мяч, то понял, что это верняк»

Джеймс о броске Кеннарда: Когда увидел, у кого мяч, то понял, что это верняк.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был уверен, что защитник Люк Кеннард забросит победный трехочковый в игре с «Орландо».

«Когда я увидел, у кого мяч для открытого трехочкового, то понял, что это верняк. Конечно, нужно удостовериться, что мяч провалился в корзину. Я знал, что у них нет тайм-аута, так что нужно было вернуться в защиту и хотя бы руки поднять», – сказал Джеймс.

В текущем сезоне Кеннард реализует 48,6% трехочковых при 3,2 попытках в среднем за матч.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
Честно говоря, в этом моменте даже немного жалко Орландо, да, понятно, вдвоем ворвались одного у кольца защищать, но, подумайте сами, вам надо как-то отзащищаться при вбросе от трио Дончич, ЛеБрон и Ривз, конечно, велик шанс, что все внимание будет приковано к ним. А тут еще к ним в дополнение лидер лиги по проценту трешек.
Ответ JustFly
Честно говоря, в этом моменте даже немного жалко Орландо, да, понятно, вдвоем ворвались одного у кольца защищать, но, подумайте сами, вам надо как-то отзащищаться при вбросе от трио Дончич, ЛеБрон и Ривз, конечно, велик шанс, что все внимание будет приковано к ним. А тут еще к ним в дополнение лидер лиги по проценту трешек.
Ну да, всегда обидно, так же жалко было Демина, у которого Банкеро украл минуту славы.
ЛАЛ конечно монстры концовок), уже ждал сидел, что же они придумают на этот раз, как собираются отскакивать, Люк ответил)
Ответ mikerud
Ну да, всегда обидно, так же жалко было Демина, у которого Банкеро украл минуту славы. ЛАЛ конечно монстры концовок), уже ждал сидел, что же они придумают на этот раз, как собираются отскакивать, Люк ответил)
Можно было бы подумать(я так и делал), что ЛАЛ просто везет, но тут уже дистанция серьезная, чтобы сказать, что побеждать в равных концовках - действительно каким-то образом фундаментальный навык этих озерников. За этим, на мой взгляд, прослеживается влияние тренера путем выбора верных комбинаций и исполнения ATO. Ну, и IQ игроков в розыгрыше. А, и еще, каким-то удивительным для меня образом, защита в решающие минуты становится не такой проблемной.
"Когда увидел, у кого мяч, то понял, что это Верник."
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был уверен, что защитник Люк Кеннард забросит победный трехочковый в игре с «Майами». Вторая статья сегодня, что Лейкерс обыграли Майами
Бедные Хит,сегодня сразу два раза проиграли, Хьюстона и ЛАЛ
Вы хотите считаться премиальными СМИ, но ваши редактора не знают названия команд.
Почему у него так мало попыток при таком охренительном проценте?
Ответ Pavel Zabolotnev
Почему у него так мало попыток при таком охренительном проценте?
Сегодня все кидали в молоко: Дончич, Ривз, Ларэвиа
Ему просто не давали
И если этот бросок решение Реддика, то респект ему
Ответ GAL
Сегодня все кидали в молоко: Дончич, Ривз, Ларэвиа Ему просто не давали И если этот бросок решение Реддика, то респект ему
Да я не про сегодня))) а в среднем по сезону
Верняк..винлайн.. Леброн точно на спортсе не сидит?
Материалы по теме
Леброн Джеймс побил рекорд НБА по количеству сыгранных матчей
сегодня, 05:43Фото
«Лейкерс» обжаловали 16-й технический фол Луки Дончича
сегодня, 04:58
Люк Кеннард принес «Лейкерс» победу над «Орландо», забросив совершенно открытый трехочковый на последней секунде
сегодня, 04:48Видео
Рекомендуем
Главные новости
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
10 минут назадВидео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
13 минут назад
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
29 минут назад
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встретится с «Бетсити Пармой» и другие матчи
50 минут назад
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
58 минут назад
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Победные броски Амена Томпсона и Люка Кеннарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Джей Джей Редик раскритиковал судей за эпизод в концовке: «И снова вечер, когда объяснения меняются по прихоти»
сегодня, 10:11
Дрэймонд Грин о желании Янниса играть до конца сезона: «Игрокам его масштаба плевать на драфт»
сегодня, 08:45
Кевин О’Коннор: «Маккейн идеально вписался в игру «Тандер». Странно, что «Сиксерс» не увидели в нем потенциала»
сегодня, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
10 минут назад
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
10 минут назад
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
10 минут назад
Чемпионат Греции. АЕК встретится с «Ираклисом», «Паниониос» сыграет с «Панатинаикосом»
10 минут назад
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
10 минут назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Эсенлер Эрокспором», «Бешикташ» примет «Трабзонспор» и другие матчи
10 минут назад
Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
сегодня, 07:57
37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате
сегодня, 07:15
ACB. «Манреса» проиграла «Мурсии», 24 очка Пэтти Миллса помогли «Тенерифе» победить «Уникаху» и другие результаты
вчера, 22:05
Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Монако», «Страсбур» обыграл «Шоле» и другие результаты
вчера, 21:17
Рекомендуем