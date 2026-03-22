Гога Битадзе отверг обвинения Дончича: «В моей стране понятие семьи священно. Я бы никогда не сказал ему такого»

Гога Битадзе отреагировал на обвинения Дончича.

Центровой «Орландо » Гога Битадзе прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны суперзвезды «Лейкерс» Луки Дончича .

В субботу оба получили по техническому в результате перепалки. Как рассказал после игры словенец, грузинский «большой» в крайне грубой форме высказался о его семье.

«Испытываю огромное уважение к Луке и к тому, что он сделал в баскетболе. И с уважением отношусь к семьям всех людей. Там, откуда я родом, это понятие священно, мы приучены с уважением относиться к семьям друг друга. Я бы никогда не сказал ему такого», – утверждает Битадзе.

Битадзе отметил, что общение велось на сербском языке и он лишь отвечал Дончичу, который сам начал провоцировать его.

«Он просто произнес несколько неуместных вещей на сербском. Я играл в Сербии и понимаю, о чем речь. Не уверен, понял ли он, что я понял, что он сказал, поэтому я просто ответил ему ровно тем же. Это не было направлено против его семьи или кого-либо еще. Я очень уважаю его семью.

То, что Дончич сейчас рассказывает – неправда. Я знаю, что сказал… И извиняюсь, если это перешло черту.

Вообще-то это он сказал что-то о моей матери. И это совершенно неуместно. Мы не говорим такие вещи во время игры. И я не знаю, осознал ли он, что я понимаю его речь, или нет. Поэтому я просто повторил то, что он мне сказал, или то, что он сказал о моей матери, буквально ответил ему тем же. Вот, собственно, и все», – поделился Гога.

Дончич получил 16-й технический фол в сезоне за перепалку, теперь ему грозит автоматическая дисквалификация на следующую игру регулярного чемпионата. «Лейкерс » обратились в НБА с просьбой оценить эпизод и отменить судейское решение в отношении Луки на фоне якобы сказанного грузинским баскетболистом.