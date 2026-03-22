  • Гога Битадзе отверг обвинения Дончича: «В моей стране понятие семьи священно. Я бы никогда не сказал ему такого»
Гога Битадзе отверг обвинения Дончича: «В моей стране понятие семьи священно. Я бы никогда не сказал ему такого»

Гога Битадзе отреагировал на обвинения Дончича.

Центровой «Орландо» Гога Битадзе прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны суперзвезды «Лейкерс» Луки Дончича.

В субботу оба получили по техническому в результате перепалки. Как рассказал после игры словенец, грузинский «большой» в крайне грубой форме высказался о его семье.

«Испытываю огромное уважение к Луке и к тому, что он сделал в баскетболе. И с уважением отношусь к семьям всех людей. Там, откуда я родом, это понятие священно, мы приучены с уважением относиться к семьям друг друга. Я бы никогда не сказал ему такого», – утверждает Битадзе.

Битадзе отметил, что общение велось на сербском языке и он лишь отвечал Дончичу, который сам начал провоцировать его. 

«Он просто произнес несколько неуместных вещей на сербском. Я играл в Сербии и понимаю, о чем речь. Не уверен, понял ли он, что я понял, что он сказал, поэтому я просто ответил ему ровно тем же. Это не было направлено против его семьи или кого-либо еще. Я очень уважаю его семью.

То, что Дончич сейчас рассказывает – неправда. Я знаю, что сказал… И извиняюсь, если это перешло черту.

Вообще-то это он сказал что-то о моей матери. И это совершенно неуместно. Мы не говорим такие вещи во время игры. И я не знаю, осознал ли он, что я понимаю его речь, или нет. Поэтому я просто повторил то, что он мне сказал, или то, что он сказал о моей матери, буквально ответил ему тем же. Вот, собственно, и все», – поделился Гога.

Дончич получил 16-й технический фол в сезоне за перепалку, теперь ему грозит автоматическая дисквалификация на следующую игру регулярного чемпионата. «Лейкерс» обратились в НБА с просьбой оценить эпизод и отменить судейское решение в отношении Луки на фоне якобы сказанного грузинским баскетболистом.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
Прикол. Живу в Грузии, они тут когда ругаются, друг друга всех членов семьи имели
Да уж, Битадзе удивил тут словами про священность. Действительно не похоже на кавказцев в споре) Плюс явно вырисовывается глупость человека, который что-то знает по-сербски (явно не в идеале), решил зачем-то ответить на сербском, скорее всего что-то не то или не так ляпнул, а сейчас "мамой клянется", что не имел в виду ничего такого. Лучше уж выбирать язык, на котором ты можешь четко донести свою мысль, чтобы потом вот так не оправдываться. Мог бы просто послать Луку на английском, если тот был инициатором
Любой человек из постсовка посмеялся
мне про мою семью Гога Битадзе ничего не говорил
Дончич понятия не имел, что Битадзе знает сербский, так что Лука явно не прав в этой ситуации
Нафига луке говорить на сербсром когда он словенец 😂
У Луки совершенно классические сербские имя и фамилия и я предполагаю что он серб, просто из Словении.
Прямо напомнило сериал Спецназ, разговор Лилина с Платовым. Мы действуем, они это знают, но мы то знаем что они знают! Погоди, а если они знают, что мы знаем, что они знают?😄🤣
Мамай клянус
Материалы по теме
НБА. Трехочковый Люка Кеннарда принес «Лейкерс» победу над «Орландо», Амен Томпсон добавил мяч в кольцо под сирену матча с «Майами», позволив «Хьюстону» взять верх, и другие результаты
сегодня, 08:16
«Лейкерс» обжаловали 16-й технический фол Луки Дончича
сегодня, 04:58
Люк Кеннард принес «Лейкерс» победу над «Орландо», забросив совершенно открытый трехочковый на последней секунде
сегодня, 04:48Видео
Рекомендуем
Главные новости
Дончич о победном броске Кеннарда: «Люк – один из лучших снайперов в НБА. Я полностью ему доверяю»
6 минут назад
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встречается с «Бетсити Пармой» и другие матчи
25 минут назадLive
Виктор Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама
30 минут назадВидео
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 12:40Видео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
сегодня, 12:37
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
сегодня, 12:21
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
сегодня, 11:52
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Победные броски Амена Томпсона и Люка Кеннарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Джей Джей Редик раскритиковал судей за эпизод в концовке: «И снова вечер, когда объяснения меняются по прихоти»
сегодня, 10:11
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Ираклиса», «Паниониос» принимает «Панатинаикос»
26 минут назадLive
Томислав Томович о победе над «Зенитом»: «Сегодня мы показали, что можем играть большие матчи»
50 минут назад
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
сегодня, 13:25
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Эсенлер Эрокспором», «Бешикташ» примет «Трабзонспор» и другие матчи
сегодня, 12:40
Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
сегодня, 07:57
37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате
сегодня, 07:15
Рекомендуем