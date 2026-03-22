Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков в игре с «Вашингтоном», у «Оклахомы» победная серия из 11 матчей
Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком матча против «Вашингтона», набрав 40 очков.
За 32 минуты на площадке действующий MVP реализовал 17 из 27 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 5 из 8 штрафных, добавив к этому 3 подбора и 7 передач.
«Тандер» продлили свою победную серию до 11 матчей, разгромив «Уизардс», – 132:111.
