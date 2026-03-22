  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Соломон Хилл подколол Макгрэйди: «В его времена было столько талантливых игроков, что он не мог пройти первый раунд»
4

Соломон Хилл подколол Макгрэйди: «В его времена было столько талантливых игроков, что он не мог пройти первый раунд»

Соломон Хилл жестко подколол легендарного Макгрэйди.

Экс-форвард НБА Соломон Хилл отреагировал на слова прославленного игрока Трэйси Макгрэйди по поводу планируемого расширения лиги.

Как сказал в интервью Макгрэйди, «у нас нет столько талантливых игроков, чтобы создавать еще две команды».

«Возможно, он прав, ведь кое-что понимает в этом. В его времена было столько талантливых игроков, что он не мог пройти первый раунд», – написал Хилл в соцсетях.

Соломон отсылает к печально известной серии Макгрэйди, когда в лучшие годы карьеры его команды неизменно уступали в первом раунде плей-офф.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
logoСоломон Хилл
logoНБА
logoТрэйси Макгрэйди
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ахаха, очень даже неплохо
Жестко …💪🏽💪🏽💪🏽
прямо в нокаут... :-)
Когда Соломон Хилл сможет стать первой звездой команды(никогда) и выведет ее во второй раунд(никогда), тогда и поговорим…
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
