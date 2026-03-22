Соломон Хилл подколол Макгрэйди: «В его времена было столько талантливых игроков, что он не мог пройти первый раунд»

Соломон Хилл жестко подколол легендарного Макгрэйди.

Экс-форвард НБА Соломон Хилл отреагировал на слова прославленного игрока Трэйси Макгрэйди по поводу планируемого расширения лиги.

Как сказал в интервью Макгрэйди, «у нас нет столько талантливых игроков, чтобы создавать еще две команды».

«Возможно, он прав, ведь кое-что понимает в этом. В его времена было столько талантливых игроков, что он не мог пройти первый раунд», – написал Хилл в соцсетях.

Соломон отсылает к печально известной серии Макгрэйди, когда в лучшие годы карьеры его команды неизменно уступали в первом раунде плей-офф.