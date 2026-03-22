Кевин Дюрэнт обошел Майкла Джордана по набранным очкам за карьеру в НБА
Дюрэнт обошел Джордана в списке самых результативных.
В победной игре с «Майами» звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт отметился 27 очками при 9 из 17 с игры и 4 из 4 штрафных.
Теперь на счету Дюрэнта 32 294 очка за карьеру. Он превзошел легендарного Майкла Джордана, находившегося на 5-м месте в списке лучших бомбардиров в истории НБА.
Джордан набрал 32 292 очка, выступая в НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Джордан это сделал за 1072 игры, у Дюранта 1190 игр
у Джордана не было таких травм, Кеша должен в тройку врываться, удивительный талант.
в смысле? перелом ноги и пропуск почти целого сезона, как итог. я уже молчу про то, что ЭмДжэй 2 года прайма отдал бейсболу, и еще 1-2 года заверешению карьеры после 6 чемпионства. в вашике растренированный и то скорил неплохо.
Я всегда знал, что Дюрант лучше Майка. У него и аккаунтов в твиттере больше. Гоат!
Фраза в целом правильная, если под Майком подразумевается любой Майк, кроме Джордана.
Тайсон с Джексоном такие: "А вот щас обидно было"
🎒 - легенда)
Харден тем временем к концу следующего сезона может выйти на 7 место если без травм
В следующем сезоне обойдет Коби, а вот достать Почтальона уже проблематично. Все-таки почти 5000 очков дефицит
ну почему, - это всего 2-3 сезона. Если здоровье сохранить, то сможет и обогнать
Даешь 40,000 очков!
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем