Кевин Дюрэнт обошел Майкла Джордана по набранным очкам за карьеру в НБА

Дюрэнт обошел Джордана в списке самых результативных.

В победной игре с «Майами» звездный форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт отметился 27 очками при 9 из 17 с игры и 4 из 4 штрафных.

Теперь на счету Дюрэнта 32 294 очка за карьеру. Он превзошел легендарного Майкла Джордана , находившегося на 5-м месте в списке лучших бомбардиров в истории НБА .

Джордан набрал 32 292 очка, выступая в НБА.