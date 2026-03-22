Кевин Дюрэнт обошел Майкла Джордана по набранным очкам за карьеру в НБА

Дюрэнт обошел Джордана в списке самых результативных.

В победной игре с «Майами» звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт отметился 27 очками при 9 из 17 с игры и 4 из 4 штрафных.

Теперь на счету Дюрэнта 32 294 очка за карьеру. Он превзошел легендарного Майкла Джордана, находившегося на 5-м месте в списке лучших бомбардиров в истории НБА.

Джордан набрал 32 292 очка, выступая в НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Джордан это сделал за 1072 игры, у Дюранта 1190 игр
Джордан это сделал за 1072 игры, у Дюранта 1190 игр
у Джордана не было таких травм, Кеша должен в тройку врываться, удивительный талант.
у Джордана не было таких травм, Кеша должен в тройку врываться, удивительный талант.
в смысле? перелом ноги и пропуск почти целого сезона, как итог. я уже молчу про то, что ЭмДжэй 2 года прайма отдал бейсболу, и еще 1-2 года заверешению карьеры после 6 чемпионства. в вашике растренированный и то скорил неплохо.
Я всегда знал, что Дюрант лучше Майка. У него и аккаунтов в твиттере больше. Гоат!
Я всегда знал, что Дюрант лучше Майка. У него и аккаунтов в твиттере больше. Гоат!
Фраза в целом правильная, если под Майком подразумевается любой Майк, кроме Джордана.
Фраза в целом правильная, если под Майком подразумевается любой Майк, кроме Джордана.
Тайсон с Джексоном такие: "А вот щас обидно было"
🎒 - легенда)
Харден тем временем к концу следующего сезона может выйти на 7 место если без травм
В следующем сезоне обойдет Коби, а вот достать Почтальона уже проблематично. Все-таки почти 5000 очков дефицит
В следующем сезоне обойдет Коби, а вот достать Почтальона уже проблематично. Все-таки почти 5000 очков дефицит
ну почему, - это всего 2-3 сезона. Если здоровье сохранить, то сможет и обогнать
Даешь 40,000 очков!
Материалы по теме
Амен Томпсон под сирену добавил победный мяч в кольцо после промаха Кевина Дюрэнта
сегодня, 05:06Видео
Дюрэнт потроллил критиков «Хьюстона» после победы над «Атлантой»: «Как вам сегодня язык тела? А вайб хороший был?»
вчера, 12:27
Кевину Дюрэнту осталось набрать 26 очков, чтобы обойти Майкла Джордана в списке лучших бомбардиров
вчера, 06:19
Некоторые члены офиса «Рокетс» жалеют о решении выменять Дюрэнта (Ашиш Матур)
20 марта, 06:29
Рекомендуем
Главные новости
Дончич о победном броске Кеннарда: «Люк – один из лучших снайперов в НБА. Я полностью ему доверяю»
11 минут назад
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встречается с «Бетсити Пармой» и другие матчи
30 минут назадLive
Виктор Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама
35 минут назадВидео
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 12:40Видео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
сегодня, 12:37
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
сегодня, 12:21
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
сегодня, 11:52
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Победные броски Амена Томпсона и Люка Кеннарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Джей Джей Редик раскритиковал судей за эпизод в концовке: «И снова вечер, когда объяснения меняются по прихоти»
сегодня, 10:11
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Ираклиса», «Паниониос» принимает «Панатинаикос»
31 минуту назадLive
Томислав Томович о победе над «Зенитом»: «Сегодня мы показали, что можем играть большие матчи»
55 минут назад
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
сегодня, 13:25
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Эсенлер Эрокспором», «Бешикташ» примет «Трабзонспор» и другие матчи
сегодня, 12:40
Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
сегодня, 07:57
37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате
сегодня, 07:15
Рекомендуем