Куминга набрал 2 очка при 1/9 с игры в первом матче против «Уорриорз» после обмена

Куминга впервые сыграл против «Голден Стэйт».

Форвард «Хоукс» Джонатан Куминга набрал 2 очка в первом матче против своей бывшей команды «Уорриорз».

«Атланта » победила со счетом 126:110, но вышедший со скамейки Куминга за 22 минуты реализовал лишь 1/9 с игры. Он был отправлен в клуб из Джорджии в феврале.

В его активе также 4 подбора и 2 передачи при 2 потерях.

В 7 матчах за «Хоукс» Джонатан набирает 13,0 очка и 7,0 подбора за игру в среднем.