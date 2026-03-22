Куминга набрал 2 очка при 1/9 с игры в первом матче против «Уорриорз» после обмена

Куминга впервые сыграл против «Голден Стэйт».

Форвард «Хоукс» Джонатан Куминга набрал 2 очка в первом матче против своей бывшей команды «Уорриорз».

«Атланта» победила со счетом 126:110, но вышедший со скамейки Куминга за 22 минуты реализовал лишь 1/9 с игры. Он был отправлен в клуб из Джорджии в феврале.

В его активе также 4 подбора и 2 передачи при 2 потерях.

В 7 матчах за «Хоукс» Джонатан набирает 13,0 очка и 7,0 подбора за игру в среднем.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Да, проблема точно была в Стиве Керре и Голден Стэйт. Ни в чём больше.
... И многочисленную родню вовремя не подкормили.
Впрочем, ничего нового
не удивил)).
И это ещё Уорриорз целенаправленно в него не били, как Сакраменто Майка Брауна в свое время. Всего-то надо - мяч подвигать туда-сюда, чтобы у этого хлопца мозг перегрузился, и получить открытый бросок. Но вместо этого у Керра Мелтон и Подз по очереди катают вату.
Заткнул рот критикам, так сказать
Материалы по теме
НБА. Трехочковый Люка Кеннарда принес «Лейкерс» победу над «Орландо», Амен Томпсон добавил мяч в кольцо под сирену матча с «Майами», позволив «Хьюстону» взять верх, и другие результаты
сегодня, 08:16
Стив Керр: «Джонатану Куминге надо было начать карьеру в НБА с плохой команды»
20 марта, 18:46
Джейлен Джонсон о Джонатане Куминге: «Он как пес, готовый сорваться с цепи»
20 марта, 09:56
Куминга пропустит матч с «Рокетс», но должен сыграть против «Уорриорз» в субботу
20 марта, 06:36
Рекомендуем
Главные новости
Кирилл Попов набрал 35 очков в матче с «Самарой» – лучший результат среди россиян в сезоне
14 минут назад
Дончич о победном броске Кеннарда: «Люк – один из лучших снайперов в НБА. Я полностью ему доверяю»
35 минут назад
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встречается с «Бетсити Пармой» и другие матчи
54 минуты назадLive
Виктор Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама
59 минут назадВидео
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 12:40Видео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
сегодня, 12:37
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
сегодня, 12:21
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
сегодня, 11:52
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Победные броски Амена Томпсона и Люка Кеннарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Ираклиса», «Паниониос» принимает «Панатинаикос»
55 минут назадLive
Томислав Томович о победе над «Зенитом»: «Сегодня мы показали, что можем играть большие матчи»
сегодня, 13:36
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
сегодня, 13:25
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Эсенлер Эрокспором», «Бешикташ» примет «Трабзонспор» и другие матчи
сегодня, 12:40
Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
сегодня, 07:57
37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате
сегодня, 07:15
Рекомендуем