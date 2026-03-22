Куминга набрал 2 очка при 1/9 с игры в первом матче против «Уорриорз» после обмена
Куминга впервые сыграл против «Голден Стэйт».
Форвард «Хоукс» Джонатан Куминга набрал 2 очка в первом матче против своей бывшей команды «Уорриорз».
«Атланта» победила со счетом 126:110, но вышедший со скамейки Куминга за 22 минуты реализовал лишь 1/9 с игры. Он был отправлен в клуб из Джорджии в феврале.
В его активе также 4 подбора и 2 передачи при 2 потерях.
В 7 матчах за «Хоукс» Джонатан набирает 13,0 очка и 7,0 подбора за игру в среднем.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Да, проблема точно была в Стиве Керре и Голден Стэйт. Ни в чём больше.
Да, проблема точно была в Стиве Керре и Голден Стэйт. Ни в чём больше.
... И многочисленную родню вовремя не подкормили.
Впрочем, ничего нового
не удивил)).
И это ещё Уорриорз целенаправленно в него не били, как Сакраменто Майка Брауна в свое время. Всего-то надо - мяч подвигать туда-сюда, чтобы у этого хлопца мозг перегрузился, и получить открытый бросок. Но вместо этого у Керра Мелтон и Подз по очереди катают вату.
Заткнул рот критикам, так сказать
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем