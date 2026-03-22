Фото
5

Леброн Джеймс побил рекорд НБА по количеству сыгранных матчей

Джеймс стал рекордсменом по проведенным играм в НБА.

Сыграв в победном матче против «Майами» (105:104), суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс обошел легендарного Роберта Пэриша и стал рекордсменом НБА по количеству проведенных в регулярных сезонах игр.

На данный момент на счету 41-летнего Джеймса 1612 матчей. Среди действующих игроков его ближайшим преследователем является разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук (1301, 24-е место).

В текущем сезоне форвард «Лос-Анджелеса» является третьим лучшим бомбардиром команды и вторым лучшим ассистентом, принося в среднем 21,1 очка и 6,8 передачи, а также 5,8 подбора.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoЛеброн Джеймс
Роберт Пэриш
logoРасселл Уэстбрук
logoЛейкерс
logoНБА
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Монструозный Дед,просто лютый.
1️⃣6️⃣1️⃣2️⃣ GOAT!
Сыграв в победном матче против «Майами» (105:104), суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс обошел легендарного Роберта Пэриша….. они же против Орландо играли
Из действующих игроков на 18 месте Расти с 1301 игрой, и судя по нынешнему поколению и темпами нагрузки , рекорд вечный , как рекорд Стоктона по передачам и Леброна по очкам
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем