Леброн Джеймс побил рекорд НБА по количеству сыгранных матчей

Джеймс стал рекордсменом по проведенным играм в НБА.

Сыграв в победном матче против «Майами» (105:104), суперзвезда «Лейкерс » Леброн Джеймс обошел легендарного Роберта Пэриша и стал рекордсменом НБА по количеству проведенных в регулярных сезонах игр.

На данный момент на счету 41-летнего Джеймса 1612 матчей. Среди действующих игроков его ближайшим преследователем является разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук (1301, 24-е место).

В текущем сезоне форвард «Лос-Анджелеса» является третьим лучшим бомбардиром команды и вторым лучшим ассистентом, принося в среднем 21,1 очка и 6,8 передачи, а также 5,8 подбора.