Стефен Карри пропустит еще 2 матча, но приступит к контактным тренировкам

Карри пока не готов вернуться, но будет тренироваться с командой.

Звездный защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри не примет участия в следующих двух матчах команды, но «Уорриорс» планируют задействовать его в контактных тренировках в ближайшие дни.

Карри выбыл из строя из-за устойчивой проблемы с правым коленом 30 января, пропустив последние 20 матчей. 

Лидер «воинов» примет участие в двусторонней игре утром в Атланте с тренерами и запасными игроками в формате «пять на пять». Главный тренер Стив Керр назвал это важным контрольным этапом перед принятием решения о точной дате возвращения Карри.

«Завтра, вероятно, важный день. После него мы будем знать больше», – сказал Керр.

«Воины» выдали результат 6-14 в отсутствие Карри, проиграв семь из последних восьми матчей и опустившись на 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
