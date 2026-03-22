«Лейкерс» обжаловали 16-й технический фол Луки Дончича
Дончич все еще может избежать дисквалификации.
Суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич получил 16-й технический фол в сезоне за перепалку с игроком «Мэджик» Гогой Битадзе, теперь ему грозит автоматическая дисквалификация на следующую игру регулярного чемпионата.
Как сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, «Лейкерс» обратились в НБА с просьбой оценить эпизод и отменить судейское решение в отношении Дончича.
Калифорнийцы запросили пересмотр участия в конфликте Битадзе и считают, что центровому «Орландо» следовало вынести предупреждение до получения баскетболистами технических фолов.
Как рассказал после игры словенец, грузинский «большой» в грубой форме высказался о его семье.
В понедельник «Лейкерс» предстоит встреча с «Пистонс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
