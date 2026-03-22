«Лейкерс» обжаловали 16-й технический фол Луки Дончича

Дончич все еще может избежать дисквалификации.

Суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич получил 16-й технический фол в сезоне за перепалку с игроком «Мэджик» Гогой Битадзе, теперь ему грозит автоматическая дисквалификация на следующую игру регулярного чемпионата.

Как сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, «Лейкерс» обратились в НБА с просьбой оценить эпизод и отменить судейское решение в отношении Дончича.

Калифорнийцы запросили пересмотр участия в конфликте Битадзе и считают, что центровому «Орландо» следовало вынести предупреждение до получения баскетболистами технических фолов.

Как рассказал после игры словенец, грузинский «большой» в грубой форме высказался о его семье.

В понедельник «Лейкерс» предстоит встреча с «Пистонс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
НБА. Трехочковый Люка Кеннарда принес «Лейкерс» победу над «Орландо», Амен Томпсон добавил мяч в кольцо под сирену матча с «Майами», позволив «Хьюстону» взять верх, и другие результаты
сегодня, 08:16
Люк Кеннард принес «Лейкерс» победу над «Орландо», забросив совершенно открытый трехочковый на последней секунде
сегодня, 04:48Видео
Дончич получил 16-й фол в сезоне за перепалку с Битадзе: «Он говорил плохие вещи о моей семье»
сегодня, 04:47
Ник Райт: «Никто не хочет играть против этой версии Луки Дончича»
вчера, 17:12
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встречается с «Бетсити Пармой» и другие матчи
19 минут назадLive
Виктор Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама
24 минуты назадВидео
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
сегодня, 12:40Видео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
сегодня, 12:37
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
сегодня, 12:21
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
сегодня, 11:52
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Победные броски Амена Томпсона и Люка Кеннарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Джей Джей Редик раскритиковал судей за эпизод в концовке: «И снова вечер, когда объяснения меняются по прихоти»
сегодня, 10:11
Дрэймонд Грин о желании Янниса играть до конца сезона: «Игрокам его масштаба плевать на драфт»
сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Ираклиса», «Паниониос» принимает «Панатинаикос»
20 минут назадLive
Томислав Томович о победе над «Зенитом»: «Сегодня мы показали, что можем играть большие матчи»
44 минуты назад
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
55 минут назад
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Эсенлер Эрокспором», «Бешикташ» примет «Трабзонспор» и другие матчи
сегодня, 12:40
Дариус Гарлэнд первым в истории «Клипперс» набрал 40+ очков и 10+ передач при 7+ трехочковых
сегодня, 07:57
37-летний Пэтти Миллс набрал 24 очка за 23 минуты, дебютировав в испанском чемпионате
сегодня, 07:15
Рекомендуем