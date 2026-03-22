Амен Томпсон под сирену добавил победный мяч в кольцо после промаха Кевина Дюрэнта
Томпсон забросил победный мяч в игре с «Майами».
На последних секундах матча против «Хьюстона» «Майами» вышел вперед на 1 очко, перехватив передачу форварда «Рокетс» Тари Исона из-за лицевой.
В решающей атаке форвард «Рокетс» Амен Томпсон принес своей команде победу, под сирену добавив мяч в кольцо после промаха форварда Кевина Дюрэнта.
«Хьюстон» одержал верх – 123:122.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
1 комментарий
Чудом не испортили рекорд Кеше.
