Дончич получил 16-й фол в сезоне за перепалку с Битадзе: «Он говорил плохие вещи о моей семье»

Дончич получил дисквалифицирующий фол после угроз Битазде.

Суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич объяснился после конфликта с игроком «Мэджик» Гогой Битадзе, который привел к 16-му техническому фолу в сезоне и автоматической дисквалификации на одну игру регулярки.

«Я подвел свою команду, закрыв эту норму по фолам, да. Но, честное слово, не хотел я всего этого. Просто он говорил плохие вещи о моей семье [will f**k my whole family]. Да, мы на баскетбольной площадке. Но в какой-то момент я не могу просто стоять в сторонке, я должен постоять за себя.

И все же да, я должен быть лучше. Мои товарищи по команде меня поддерживают, знаю об этом. Пусть я и подвел их сегодня», – рассказал словенец на послематчевой пресс-конференции. 

«Лейкерс» победили 105:104 в гостях, Лука набрал 33 очка и 8 передач.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
