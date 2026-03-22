Люк Кеннард принес «Лейкерс» победу над «Орландо», забросив совершенно открытый трехочковый на последней секунде

Кеннард стал автором победного попадания в игре с «Мэджик».

Защитник «Лейкерс » Люк Кеннард стал главным героем матча против «Орландо ».

В решающей атаке Кеннард, являющийся общепризнанным снайпером, остался совершенно один на дуге, получил передачу и забросил трехочковый, который стал победным.

«Лейкерс» продлили свою успешную серию до 9 матчей, одолев «Мэджик» – 105:104. На счету Кеннарда итоговые 13 очков при 5 из 7 с игры и 3 из 4 из-за дуги.