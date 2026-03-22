  Люк Кеннард принес «Лейкерс» победу над «Орландо», забросив совершенно открытый трехочковый на последней секунде
Люк Кеннард принес «Лейкерс» победу над «Орландо», забросив совершенно открытый трехочковый на последней секунде

Кеннард стал автором победного попадания в игре с «Мэджик».

Защитник «Лейкерс» Люк Кеннард стал главным героем матча против «Орландо».

В решающей атаке Кеннард, являющийся общепризнанным снайпером, остался совершенно один на дуге, получил передачу и забросил трехочковый, который стал победным.

«Лейкерс» продлили свою успешную серию до 9 матчей, одолев «Мэджик» – 105:104. На счету Кеннарда итоговые 13 очков при 5 из 7 с игры и 3 из 4 из-за дуги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
Лукаааа!!! Ой всмысле Люююююююк
Ответ ID89
Лукаааа!!! Ой всмысле Люююююююк
Я твой отец
Ответ ID89
Лукаааа!!! Ой всмысле Люююююююк
Лююкаааа!!!
Интересное решение по Леброну. Не могли пересмотреть свое решение и дать фол и поэтому дали вынести мяч Лейкерс, чего уж точно быть не могло
Ответ Блиндажное настроение Леброна
Интересное решение по Леброну. Не могли пересмотреть свое решение и дать фол и поэтому дали вынести мяч Лейкерс, чего уж точно быть не могло
Не пенальти, так хотя бы угловой.😉
Смарт, кажется, своим глазам не поверил, когда увидел совершенно открытого Люка без опекуна.
Ну а Люк просто красавец, хорошо игру закрыл.
Ну и в очередной раз хочется отметить - в клатч с Лейкерс лучше не залезать...
Банкеро топчик. Поставил блок Леброну и потом как школьник растерялся при размене.
Дончич, Ривз, Кеннард - Что эти беляши позволяют себе? :)
Как вязкая борьба между игроками и такая открытая треха без попыток помешать кидающему игроку.
Парень своё дело туго знает.
