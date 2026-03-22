Люк Кеннард принес «Лейкерс» победу над «Орландо», забросив совершенно открытый трехочковый на последней секунде
Кеннард стал автором победного попадания в игре с «Мэджик».
Защитник «Лейкерс» Люк Кеннард стал главным героем матча против «Орландо».
В решающей атаке Кеннард, являющийся общепризнанным снайпером, остался совершенно один на дуге, получил передачу и забросил трехочковый, который стал победным.
«Лейкерс» продлили свою успешную серию до 9 матчей, одолев «Мэджик» – 105:104. На счету Кеннарда итоговые 13 очков при 5 из 7 с игры и 3 из 4 из-за дуги.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну а Люк просто красавец, хорошо игру закрыл.
Ну и в очередной раз хочется отметить - в клатч с Лейкерс лучше не залезать...