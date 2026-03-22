Драка между «Тандер» и «Уизардс» вылилась в четыре удаления

Четырех игроков удалили после драки в игре «Оклахомы» и «Вашингтона».

Под конец второй четверти матча «Вашингтон» – «Оклахома» между форвардом «Тандер» Джейлином Уильямсом и форвардом «Уизардс» Джастином Шэмпени произошел конфликт, который перерос в драку с участием обеих команд.

После просмотра записи арбитры удалили и Уильямса, и Шэмпени, а также еще двух игроков «Тандер» (Эджея Митчелла и Кэйсона Уоллеса).

Матч закончился разгромной победой «Тандер» – 132:111.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
Пора уже разрабам NBA 2K запилить эту функцию в игру
Пора бы серьезную дискву дать, за то что зрители могли сострадать в этой давке. На пол сезончика, за безрассудные действия.
Да ладно , хоть взбодрились болелы !!!🔥🔥🔥
Вашик уже начинает показывать , кто хозяин Лиги со следующего сезона !!!!💪🏽💪🏽💪🏽
Дэвис пишет Янгу : .. ты видел, видел ??? Мы в правильную команду перешли !!!!🔥🔥🔥
