Драка между «Тандер» и «Уизардс» вылилась в четыре удаления
Четырех игроков удалили после драки в игре «Оклахомы» и «Вашингтона».
Под конец второй четверти матча «Вашингтон» – «Оклахома» между форвардом «Тандер» Джейлином Уильямсом и форвардом «Уизардс» Джастином Шэмпени произошел конфликт, который перерос в драку с участием обеих команд.
После просмотра записи арбитры удалили и Уильямса, и Шэмпени, а также еще двух игроков «Тандер» (Эджея Митчелла и Кэйсона Уоллеса).
Матч закончился разгромной победой «Тандер» – 132:111.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
Вашик уже начинает показывать , кто хозяин Лиги со следующего сезона !!!!💪🏽💪🏽💪🏽
Дэвис пишет Янгу : .. ты видел, видел ??? Мы в правильную команду перешли !!!!🔥🔥🔥