Стивен Эй Смит: «Джей Джей Редик – претендент на звание лучшего тренера года»

Стивен Эй Смит высоко оценивает работу Джей Джей Редика.

Обозреватель ESPN Стивен Эй Смит признал вклад главного тренера Джей Джей Редика в последние успехи «Лейкерс».

«Джей Джей Редик – претендент на звание лучшего тренера года, никаких сомнений. Как и Митч Джонсон из «Сан-Антонио » и Джо Маззулла из «Бостона ».

Наблюдаю за «Лейкерс » и вижу этот восходящий тренд. В «Лейкерс» происходит нечто особенное.

И это со второй худшей скамейкой в лиге после «Хьюстона». С нестабильной обороной. Но их атака настолько продуктивна», – заявил Смит.