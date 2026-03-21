Стивен Эй Смит: «Джей Джей Редик – претендент на звание лучшего тренера года»

Стивен Эй Смит высоко оценивает работу Джей Джей Редика.

Обозреватель ESPN Стивен Эй Смит признал вклад главного тренера Джей Джей Редика в последние успехи «Лейкерс».

«Джей Джей Редик – претендент на звание лучшего тренера года, никаких сомнений. Как и Митч Джонсон из «Сан-Антонио» и Джо Маззулла из «Бостона».

Наблюдаю за «Лейкерс» и вижу этот восходящий тренд. В «Лейкерс» происходит нечто особенное.

И это со второй худшей скамейкой в лиге после «Хьюстона». С нестабильной обороной. Но их атака настолько продуктивна», – заявил Смит.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
8 комментариев
То что ЛАЛ первые в клатчах заслуга Реддика потому что в таймаутах даёт верные указания
в Детройте всё само настроилось. Бикерстаф ничего выдающегося не сделал.
Смит опять пытается оседлать самую хайповую волну, а через неделю или после парочки поражений спокойно будет петь полностью противоположные тезисы
Нихрена себе ничего не сделал. Этот же состав в позапрошлом сезоне при Монти ставил рекорды, а Бикерстаф сделал из этого детского сада приличную команду слепил при минимальных кадровых изменениях.
это ирония по поводу слов эксперта, Андрей
Я наоборот за то, чтобы оценили тренера Детройта)
Ну спасибо, хоть Митча Джонсона не забрал.
