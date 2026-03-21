Стивен Эй Смит: «Джей Джей Редик – претендент на звание лучшего тренера года»
Стивен Эй Смит высоко оценивает работу Джей Джей Редика.
Обозреватель ESPN Стивен Эй Смит признал вклад главного тренера Джей Джей Редика в последние успехи «Лейкерс».
«Джей Джей Редик – претендент на звание лучшего тренера года, никаких сомнений. Как и Митч Джонсон из «Сан-Антонио» и Джо Маззулла из «Бостона».
Наблюдаю за «Лейкерс» и вижу этот восходящий тренд. В «Лейкерс» происходит нечто особенное.
И это со второй худшей скамейкой в лиге после «Хьюстона». С нестабильной обороной. Но их атака настолько продуктивна», – заявил Смит.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
Смит опять пытается оседлать самую хайповую волну, а через неделю или после парочки поражений спокойно будет петь полностью противоположные тезисы
Я наоборот за то, чтобы оценили тренера Детройта)