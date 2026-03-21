Кармело Энтони: «Сперс» уже реальные претенденты на титул, их будущее настало»
«У «Сперс» все реально. Они настоящая сила в нынешней НБА. Реальные претенденты на титул. Они не «на подходе». Это уже произошло.
Предпочитаю их «Оклахоме» в перспективе. Их будущее уже наступило. Виктор Вембаньяма точно будет в команде следующие 7 лет. Нет гарантии, что Шэй Гилджес-Александер останется в «Тандер».
Лига будет принадлежать Вембаньяме. Возможно, уже в следующем году», – заявил Энтони на своем подкасте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
В 7 летней перспективе спрашивать о делах в лиге, где 7 разных чемпионов круто. Но Шпоры будут конечно мощнейшей силой, учитывая как начали выглядеть Харпер, Касл, Картер, а в этом году придет ещё один молодой возможно отличный с драфта)
У них чей то ранний пик есть ?
Пик Атланты. Он не ранний, где то в районе 15-20 места будет. Просто первый раунд этого драфта переполнен перспективной молодежью и даже вне лотереи вполне реально вытащить классного в будущем игрока.
Кармелито - величавший специалист по претендентам на титул …
