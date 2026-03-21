Кармело Энтони: «Сперс» уже реальные претенденты на титул, их будущее настало»

Кармело Энтони высоко оценивает «Сан-Антонио» уже в этом году.

Кармело Энтони порассуждал об уровне «Сан-Антонио» на данный момент и в семилетней перспективе.

«У «Сперс» все реально. Они настоящая сила в нынешней НБА. Реальные претенденты на титул. Они не «на подходе». Это уже произошло.

Предпочитаю их «Оклахоме» в перспективе. Их будущее уже наступило. Виктор Вембаньяма точно будет в команде следующие 7 лет. Нет гарантии, что Шэй Гилджес-Александер останется в «Тандер».

Лига будет принадлежать Вембаньяме. Возможно, уже в следующем году», – заявил Энтони на своем подкасте.