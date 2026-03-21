Кармело Энтони: «Сперс» уже реальные претенденты на титул, их будущее настало»

Кармело Энтони высоко оценивает «Сан-Антонио» уже в этом году.

Кармело Энтони порассуждал об уровне «Сан-Антонио» на данный момент и в семилетней перспективе.

«У «Сперс» все реально. Они настоящая сила в нынешней НБА. Реальные претенденты на титул. Они не «на подходе». Это уже произошло.

Предпочитаю их «Оклахоме» в перспективе. Их будущее уже наступило. Виктор Вембаньяма точно будет в команде следующие 7 лет. Нет гарантии, что Шэй Гилджес-Александер останется в «Тандер».

Лига будет принадлежать Вембаньяме. Возможно, уже в следующем году», – заявил Энтони на своем подкасте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
8 комментариев
В 7 летней перспективе спрашивать о делах в лиге, где 7 разных чемпионов круто. Но Шпоры будут конечно мощнейшей силой, учитывая как начали выглядеть Харпер, Касл, Картер, а в этом году придет ещё один молодой возможно отличный с драфта)
У них чей то ранний пик есть ?
Пик Атланты. Он не ранний, где то в районе 15-20 места будет. Просто первый раунд этого драфта переполнен перспективной молодежью и даже вне лотереи вполне реально вытащить классного в будущем игрока.
Кармелито - величавший специалист по претендентам на титул …
Материалы по теме
«Гонка за MVP». Лука Дончич поднялся на 2-е место, Джейлен Джонсон уже 7-й
20 марта, 15:25
Скип Бэйлесс о Вембаньяме: «Он слишком нестабилен, чтобы стать MVP»
18 марта, 19:54
Кендрик Перкинс: «Сперс» станут чемпионами НБА в этом году»
17 марта, 18:07
