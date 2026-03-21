Джош Нибо близок к переходу в «Барселону»

«Барселона» завершает переговоры по Джошу Нибо.

Джош Нибо может продолжить карьеру в «Барселоне». Репортер Шот Ветакис сообщает, что переговоры 28-летнего бигмена со словенским гражданством и испанского клуба близки к успешному завершению.

Нибо отыграл 20 матчей за «Милан » в этом сезоне Евролиги, набирая 11,1 очка и 5,5 подбора за 21,6 минуты в среднем.