Джош Нибо близок к переходу в «Барселону»
«Барселона» завершает переговоры по Джошу Нибо.
Джош Нибо может продолжить карьеру в «Барселоне». Репортер Шот Ветакис сообщает, что переговоры 28-летнего бигмена со словенским гражданством и испанского клуба близки к успешному завершению.
«Барселона» усиливает состав к следующему сезону.
Нибо отыграл 20 матчей за «Милан» в этом сезоне Евролиги, набирая 11,1 очка и 5,5 подбора за 21,6 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Basketballmaniacs_
