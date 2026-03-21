  • Крис Финч о поражении от «Портленда»: «У Джулиуса Рэндла 3 подбора в защите, этого недостаточно, слишком мало»
Крис Финч раскритиковал «Тимбервулвз» за борьбу за отскоки.

«Миннесота» проиграла «Портленду» на своей площадке (104:108). Хозяева уступили по подборам – 43-51.

«У них 18 подборов в нападении. Они начали с 3-4 подборов в первых владениях. 7 очков второго шанса к первому тайм-ауту.

Мы были впереди 104:103 и надо было просто взять подбор в защите. Но мы не можем. У нас какой-то зазор после броска. Мы берем паузу, вздыхаем, смотрим вверх. Соперники уже летят, а мы тормозим.

Это началось уже давно. Так нельзя.

Айо Досунму хорошо справился с этим в защите (8), Руди Гобер тоже (9). Но кроме них.

У Джулиуса Рэндла 3 подбора в защите, этого недостаточно, слишком мало», – заключил главный тренер команды Крис Финч.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BricksCenter
