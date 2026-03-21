«Могу быть лучше». Ви Джей Эджкомб оценил свой дебютный сезон на 6 из 10 баллов

Ви Джей Эджкомб критически отозвался о своем первом сезоне в НБА.

3-й номер драфта-2025 защитник Ви Джей Эджкомб набирает 15,6 очка, 5,6 подбора, 4 передачи и 1,4 перехвата в своем дебютном сезоне за «Сиксерс». Игрок самокритично оценил первый год.

«Честно говоря, где-то на 6 из 10. Чувствую, что могу быть лучше. Знаю, что есть определенные аспекты, в которых могу быть лучше.

Люди делают себе скидку на сезон новичка. Но мне хочется лучшего. Хочется выкладываться по полной. Так что вот», – заключил Эджкомб.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Ви Джей Эджкомба, Youtube Tony Ray Harvey
В большого игрока вырастет. Красный парень, разносторонний, голова вроде как в порядке. Остальное с опытом придёт.
Рекомендуем
Главные новости
Матч «Барселоны» и «Реала» в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт
47 секунд назадВидео
Брук Лопес установил уникальное достижение в истории НБА: 18 000 очков, 2 000 блоков и 1 000 трехочковых
16 минут назад
Кирилл Попов набрал 35 очков в матче с «Самарой» – лучший результат среди россиян в сезоне
50 минут назад
Дончич о победном броске Кеннарда: «Люк – один из лучших снайперов в НБА. Я полностью ему доверяю»
сегодня, 14:20
Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА встречается с «Бетсити Пармой» и другие матчи
сегодня, 14:01Live
Виктор Вембаньяма получил свой первый технический фол в сезоне за толчок Паскаля Сиакама
сегодня, 13:56Видео
Матч с «Лейкерс» стал вторым по посещаемости в истории «Орландо», уступив рекордному на 1 зрителя
сегодня, 12:37
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
сегодня, 12:21
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
сегодня, 11:52
Керр о Куминге: «Мы не смогли дать ему то, что ему было нужно, и наоборот»
сегодня, 11:37
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин о кадровых перестановках в Лиге ВТБ: «Лучше чинить машину на ходу, чем отправить ее в кювет»
5 минут назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» проиграл «Эсенлер Эрокспору», «Бешикташ» принимает «Трабзонспор» и другие матчи
31 минуту назадLive
Роман Скворцов о прогрессе Егора Рыжова: «Йовица Арсич на пути к тому, чтобы сделать из него человека»
35 минут назад
Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Ираклиса», «Паниониос» принимает «Панатинаикос»
сегодня, 14:00Live
Томислав Томович о победе над «Зенитом»: «Сегодня мы показали, что можем играть большие матчи»
сегодня, 13:36
Деян Радонич: «Локомотив» играл лучше, мы совершили 18 потерь. Это недопустимо»
сегодня, 13:25
ACB. «Барселона» сыграет с «Реалом», «Баскония» – против «Жироны» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Бурком», «Виллербан» примет «Лимож»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Партизан», «Игокеа» – «Цедевиту Олимпию» и другие матчи
сегодня, 12:40
Рекомендуем