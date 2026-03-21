«Могу быть лучше». Ви Джей Эджкомб оценил свой дебютный сезон на 6 из 10 баллов

Ви Джей Эджкомб критически отозвался о своем первом сезоне в НБА.

3-й номер драфта-2025 защитник Ви Джей Эджкомб набирает 15,6 очка, 5,6 подбора, 4 передачи и 1,4 перехвата в своем дебютном сезоне за «Сиксерс». Игрок самокритично оценил первый год.

«Честно говоря, где-то на 6 из 10. Чувствую, что могу быть лучше. Знаю, что есть определенные аспекты, в которых могу быть лучше.

Люди делают себе скидку на сезон новичка. Но мне хочется лучшего. Хочется выкладываться по полной. Так что вот», – заключил Эджкомб.